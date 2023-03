La Valle D’Aosta degli Sport Invernali festeggia insieme ai suoi campioni

Con la conclusione dei Campionati del Mondo di sci nordico e di sci alpinismo salgono a sei le medaglie vinte dagli sciatori valdostani, informa l’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio.

Dopo l’Oro e l’Argento di Federica Brignone (sci alpino), l‘Oro di Samuela Comola (biathlon), l’Argento di Didier Bionaz (biathlon), l’Argento della coppia Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani (sci nordico), è arrivato il Bronzo di Nadir Maguet nello sci alpinismo.

A livello giovanile Nadine Laurent nello sci nordico ha vinto il Bronzo e Noemi Junod l’Argento e il Bronzo nello sci alpinismo.

“Stiamo vivendo un momento magico, di grande riconoscimento per gli sport invernali della nostra regione - commenta l’Assessore Giulio Grosjacques, anche a nome del Governo regionale. Le sei medaglie assolute e le tre juniores sono numeri eccezionali per una piccola realtà quale noi siamo all’interno del movimento italiano. Sono frutto di talento e di applicazione, di doti naturali e di grande e professionale lavoro. Risultati che coinvolgono tutti gli attori dello sport valdostano: dagli atleti campioni agli atleti in erba, dai tecnici ai dirigenti di ogni sci club che ogni giorno trasmettono passione e amore per lo sport e competenze tecniche ad ogni allievo. Le medaglie sono frutto anche di questo. Penso a quelle di questi ultimi, del talento Nadir Maguet nello sci alpinismo e a quelle di Noemi Junod sempre nello sci alpinismo che ha scelto di continuare con grande maestria la strada di mamma Gloriana Pellissier”.