Filippo Tortu primo ospite dei dialoghi promossi da Athletica Vaticana

Una serie di dialoghi aperti con atlete e atleti di alto livello per raccontare e condividere le loro storie di vita, al fine di rilanciare la visione inclusiva e solidale di Papa Francesco sull'attività sportiva. È quanto si propone l’iniziativa “Quando lo sport ti fa più nobile”, organizzata da Athletica Vaticana in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che prende spunto da un’espressione usata dal Pontefice durante l’intervista per il Natale 2022 rilasciata alla tv italiana Canale 5.

Il 15 marzo il primo incontro con Filippo Tortu

Il primo appuntamento sarà mercoledì 15 marzo, alle ore 17, nella sede di Radio Vaticana - Vatican News, quando il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, incontrerà il campione olimpico di atletica leggera Filippo Tortu, medaglia d’oro nella staffetta 4x100 a Tokyo 2024 e primo italiano a scendere sotto i dieci secondi nei 100 metri. Le linee per il dialogo saranno proposte da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, mentre l’evento sarà moderato dal vicedirettore editoriale Alessandro Gisotti.

Un'iniziativa "fuori da schemi prefissati"

Gli altri protagonisti del mondo dello sport che parteciperanno saranno annunciati di volta in volta, “fuori da schemi prefissati” e “con la libertà dello stile sportivo”, sul modello del dialogo che lo scorso marzo ha coinvolto, su iniziativa de L’Osservatore Romano, il cardinale José Tolentino de Mendonça e José Mourinho, allenatore della squadra di calcio della Roma.