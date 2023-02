Nuoto: Clio Di Donato super a Torino

L’allenatore Mattia Castiglioni ha convocato: Ginevra Agrimonti, Di Donato Clio, Annamaria Fazari, Marta Giannelli, Arianna Musso, Thomas Arghittu, Davide Carere, Jacopo Daddi, Gerardo Fazari, Diego David Girasole, Andrea Merighi e Valentino Paoletti.

Tra gli Esordienti B anno 2012 ha ottenuto un buon tempo Arghittu che nei 50 m rana chiude al nono posto con il tempo di 47.10, Carere giunge 28esimo, 38esimo Girasole e 43 esimo Paoletti. Tra le femmine nella stessa gara Giannelli si piazza 15esima.

Coraggiosi e bravi sono stati Di Donato che ha nuotato i 200 m misti e Daddi che ha affrontato i 100 m misti. Nei 100 m dorso chiudono bene Annamaria Fazari giungendo settima e Musso quindicesima; sempre nei 100 m dorso maschi si sono distinti Arghittu (settimo), Girasole (dodicesimo) e Merighi (trentacinquesimo).

Molto brava Di Donato nei 50 m stile che si piazza al terzo posto con il tempo di 40 secondi netti.



Chiudono la giornata di gare le staffette 4x50 m farfalla: per le femmine Di Donato, Musso, Giannelli e Fazari; mentre per i maschi sono scesi in acqua a difendere i colori dell’Aosta Nuoto Arghittu, Girasole, Merighi e Carere.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto domenica 5 febbraio per la terza tappa del Grand Prix degli Esordienti A.