Sci Alpinismo: Sprint di Lanzada, Junod e Vallet dominano la tappa di Coppa Italia

Prima giornata di Coppa Italia di Scialpinismo a Lanzada, in provincia di Sondrio, con la disputa della Sprint, formata dominato, negli Juniores, da Noemi Junod e Clizia Vallet.

Negli Juniores, doppietta rossonera grazie a Noemi Junod (Cse) e Clizia Vallet (Sc C. Gex), con terzo posto della lecchese Erika Sanelli. Al 5° posto Manela Pedrana (Cse). Al maschile, successo del valtellinese Davide Sambrizzi; 8° Laurent Battendier (Sc C. Gex). Nei Senior, la valtellinese Maria Moraschinelli, precede la lecchese Barbara Sangalli e, 3°, Claudia Titolo (Sc Valdigne MB).

Nei maschi, vince il valtellinese Simone Murada. Nei Cadetti primo anno, gradino alto del podio al valtellinese Emanuele Bertolina. Buon quinto posto di Davide Gadin e 15° Tommaso Broglio, entrambi dello Sc C. Gex. Nei Cadetti secondo anno, successo della valtellinese Melissa Bertolina; 9° Alice Maniezzo (Sc C. Gex).

Ancora Valtellina in cima al podio, grazie a Erik Canovi. In 8° posizione Garbiele De Pieri; 16° Elia Demicheli; 27° Matteo Borettaz, tutti dello Sc C. Gex.