Biathlon: Delegazione Corpo Forestale VDA ai Campionari Europei di Sarajevo

Una delegazione del Corpo forestale della Valle d’Aosta, guidata dal Vicecomandante Giancarlo Annovazzi, ha partecipato in Bosnia-Erzegovina alla 53° edizione dei Campionati europei di biathlon per forestali.

Alla manifestazione, che viene organizzata ogni anno da un Paese diverso, hanno aderito più di venti delegazioni. Le gare si sono svolte sulle piste olimpiche del Monte Ingam, sulle colline di Sarajevo.

I forestali valdostani hanno ben figurato, aggiudicandosi il terzo posto con Massimo Martini (cat. M41) e il quarto posto con Andrea Dufour (Cat. M31) nella gara individuale a tecnica libera e il sesto posto nella staffetta a squadre Under 50 con il quartetto composto da Andrea Dufour, Fabrizio Bertolin, Luciano Martinet e Massimo Martini.

L’evento è stato anche un’occasione di incontro tra le varie realtà forestali in Europa, per uno scambio di opinioni e di esperienze sull’approccio adottato nei diversi territori sui vari temi legati al mondo della selvicoltura, dalla gestione dei boschi agli interventi per lo sfruttamento del legname, dalla gestione faunistica alla lotta ai problemi fitosanitari. Ha rappresentato anche un’opportunità, per il Corpo forestale della Valle d’Aosta, per far conoscere la regione per le sue ricchezze turistiche e ambientali.

L’appuntamento per il prossimo anno è stato fissato a Les Contamines Montjoie, in Francia, dal 21 al 27 gennaio 2024.