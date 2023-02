Festa per 150 a Saint-Barthélemy: successo per il Gran Tor

Una giornata di festa e divertimento a Saint-Barthélemy, dove ieri - sabato 18 febbraio - si è svolto il Gran Tor capace di attirare circa 150 partecipanti, alcuni dei quali in maschera. Sulle piste della località di fondo un momento conviviale, fatto di sport, brindisi e degustazione dei prodotti del territorio. Un evento organizzato dalla rete d’impresa “Saint-Barthélemy, vivere guardando lontano” che è stato accompagnato da un caldo sole e che si è svolto nonostante le alte temperature degli ultimi giorni. Notevole lo sforzo dell’organizzazione che ha cercato in tutti i modi di tenere aperti e innevati i chilometri dell’anello Gran Tor, uno dei più apprezzati dai fondisti, spesso utilizzato anche da Federico Pellegrino per i suoi allenamenti. Al termine della giornata, la festa e le premiazioni delle maschere più belle. A vincere è stato un gruppo di ragazzi di Le Digourdì di Charvensod, scesi in pista in versione “matrimonio”.



Fabrizio Lombard, gestore delle piste di fondo: «Un clima festoso e una giornata riuscita alla perfezione. Il grande caldo ha provato a metterci in difficoltà, ma questa volta siamo comunque riusciti a organizzare il Gran Tor, nato come gara e trasformato nel tempo. Un grazie va senza dubbio a tutti gli operatori di Saint-Barthélemy, alla scuola di sci e ai volontari. Ora cercheremo di portare avanti la stagione, compatibilmente con il grande caldo che sta inevitabilmente incidendo sul manto nevoso».



Il Gran Tor di Saint-Barthélemy è una iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020 attraverso il Bando del GAL Valle d’Aosta 16.3.2 – Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo. Autorità di gestione: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Struttura Politiche regionali di Sviluppo rurale.