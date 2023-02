CEJ Biathlon: N. Bétemps ancora oro nell'Inseguimento a Madona

A un giorno di distanza dalla Sprint, Nicolò Bétemps si è confermato d’oro nell’Inseguimento dei Campionati Europei Juniores di Madona (Lettonia), con una prestazione di assoluto controllo; a far da corollario alla vittoria di Bétemps, il terzo posto di Christoph Pircher, splendido a rimontare dalla 34° posizione.

Forte di un discreto vantaggio accumulato nella Sprint, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 33’42”4; 1 0 1 1) transita al comando ogni giro e taglia per primo il traguardo, lasciando la concorrenza distante: a 49”4 il francese Jacques Jefferies (0 1 1 0; 27° nella Sprint) e, a 1’00”1 Christoph Pircher (1 1 0 0). In 26° posizione Fabio Piller Cottrer; 33° Stefano Canavese (Cse); 39° Felix Ratschiller.

CpI Scialpinismo: Junod e Vallet dominano la Spritn di Lanzada

Prima giornata di Coppa Italia di Scialpinismo, ieri, a Lanzada (Sondrio), con la disputa della Sprint, formata dominato, negli Juniores, da Noemi Junod e Clizia Vallet.

Negli Juniores, doppietta rossonera grazie a Noemi Junod (Cse) e Clizia Vallet (Sc C. Gex), con terzo posto della lecchese Erika Sanelli. Al 5° posto Manela Pedrana (Cse). Al maschile, successo del valtellinese Davide Sambrizzi; 8° Laurent Battendier (Sc C. Gex).

Nei Senior, s’impone la valtellinese Maria Moraschinelli, davanti alla lecchese Barbara Sangalli e, terza, Claudia Titolo (Sc Valdigne MB). in campo maschile, vittoria del valtellinese Simone Murada.

Nei Cadetti primo anno, gradino alto del podio al valtellinese Emanuele Bertolina. Buon quinto posto di Davide Gadin e 15° Tommaso Broglio, entrambi dello Sc C. Gex.

Nei Cadetti secondo anno, successo della valtellinese Melissa Bertolina; 9° Alice Maniezzo (Sc C. Gex). Ancora Valtellina in cima al podio, grazie a Erik Canovi. In 8° posizione Garbiele De Pieri; 16° Elia Demicheli; 27° Matteo Borettaz, tutti dello Sc C. Gex.