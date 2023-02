Sci: I big in allenamento a la Thuile per la preparazione dei mondiali

Per una settimana La Thuile ha visto molti atleti e atlete di diverse nazionali, che hanno scelto la famosa pista numero 3 "Franco Berthod" per i loro allenamenti di velocità.

La pista di La Thuile è nota per essere una delle più difficili dell’arco alpino e già sede di gara di Coppa del Mondo: perfetta dunque per gli ultimi allenamenti, in particolare in super G e slalom Gigante, degli atleti che dalla prossima settimana saranno impegnati nei mondiali di Courchevel/Meribel, in Francia.

Hanno quindi scaldato i motori sulle piste di La Thuile atlete del Canada (Valerie Grenier, Gray Cassidy, Britt Richardson, Michelle Gagnon), della Polonia (Maryna Gasienica Daniel), della Slovenia (Ilka Stuhec) e dell’Australia (Greta Small), senza ovviamente dimenticare la padrona di casa Federica Brignone.

Presenti anche la nazionale maschile fella Germania (Dressen Thomas, Sander Andreas, Baumann Romed, Ferstl Josef, Schwaiger Dominik, Kocher Simon), ma soprattutto grande entusiasmo per l'Italia, con la quale si attendono Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse e Matteo Marsaglia. E anche nel weekend si avrà una presenza femminile d’eccezione, perché ha scelto le nevi di La Thuile per gli ultimi affinamenti anche Marta Bassino.

"Esprimiamo grande soddisfazione per essere stati scelti da così tanti atleti di livello mondiale per i propri allenamenti in vista di un appuntamento agonistico così importante – dichiara Daniele Collomb, presidente di Funivie Piccolo San Bernardo – significa che non solo la nostra pista di punta è considerata di altissimo livello, ma che le squadre nazionali hanno fiducia anche nella professionalità del nostro personale, sia a livello tecnico che organizzativo".

Un altro importante segnale del buon stato di salute del comprensorio di La Thuile.