ORIGONE RICOMINCIA DA UNA VITTORIA A VARS

Simone Origone ricomincia la Coppa del mondo di sci velocità da dove aveva terminato. Il 42enne supercampione del chilometro lanciato si è aggiudicato gara-1 sulla pista francese di Vars, realizzando misure ragguardevoli sul pendio caro agli specialisti per le punte di velocità raggiunte. Origone ha raggiunto in finale i 216,780 km/h, con i quali ha preceduto lo svizzero Jonathan Moret, fermatosi a 215,280 km/h, e il francese Bastien Montes, terzo con 212,570 km/h. In crescita anche Ivan Origone, salito fino al quarto posto nella quinta e decisiva run con 208,780 km/h. Simone aggiorna in questo modo il suo ragguardevole curriculum fatto di 54 trionfi sul circuito maggiore e 107 podi complessivi. La caccia alla quattordicesima sfera di cristallo si apre nel migliore dei modi. Nella top-15 di giornata registriamo la presenza di altri due azzurri: Samuele Capello è dodicesimo con 197,690 km/h e Antonio Renaldo tredicesimo con 197,270 km/h.

“Mi sento un usato garantito – racconta sorridendo Origone -. on posso che essere contento, sono arrivato qui sapendo di arrivare buone chances ma soprattutto cercando di divertirmi. Il primo giorno di prove ho già toccato i 200 km/h, poi ho sperimentato una scarpa diversa che non mi ha soddisfatto, così sono tornato per la finale con un assetto normale, in semifinale ho commesso un errore, sapevo di avere margine e così è stato. C’era un po’ di vento, non era facile perchè a queste velocità quando di prendono folate ci si irrigidisce, alla fine è stata una bella battaglia per rimanere chiusi e bassi, sufficiente per portare a casa la vittoria. Domenica, vento permettendo, dovrebbe aumentare ulteriormente la velocità”.

Secondo posto sul filo invece per Valentina Greggio nella gara femminile. L’ossolana, imbattuta da otto gare, sembrava avviata verso un nuovo successo, ma in finale una breve pausa a causa delle instabili condizioni del vento proprio quando era il suo turno l’ha penalizzata, tanto da non riuscire a rimanere davanti alla svedese Britta Backlund, nel frattempo già scesa e autrice di 206,940 km/h contro i 204,200 km/h di Greggio, mentre la padrona di casa Clea Martinez ha concluso terza con 196,120 km/h. “Ho preso vento – ha dichiarato alla fine Valentina -, non so se più o meno delle avversarie, però sono stata ferma per 5′ e quando i giudici mi hanno dato il via libera, ho seguito una linea che era piena di ondine velate. Penso già alla rivincita di gara-due”.Domenica 29 gennaio è in programma il secondo appuntamento sulla pista francese.

Ordine d’arrivo gara-1 maschile Vars (Fra):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SS&raceid=738

Ordine d’arrivo gara-1 femminile Vars (Fra):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SS&raceid=739