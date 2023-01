Giovanissimi: A La Thuile festa per oltre 650 Pulcini delle Scuole Sci valdostane

Oltre 650 Baby e Cuccioli si sono ritrovati, questa mattina, sulle piste di La Thuile per la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care.

La Scuola Sci Monte Bianco ha vinto la speciale classifica, davanti alla Scuola Sci Del Cervino e a quella di Champoluc. Vittorie individuali per Margherita Bovio, Vittorio Budelli, Federica Saltarelli, Thibeau Mosso, Anja Torroni, Maidel Lustrissy, Mattia Cappellazzi e Simone Mochet.

Scuola di sci Monte Bianco (le foto sono di Acmediapress)

Nelle Baby 1 Federica Saltarelli (Scuola Sci Del Cervino) ha vinto in 46”21, a precedere Carlotta Nex (Evolution Pila) in 46”25 e Alice Marta (Champoluc) in 46”84. Quarta posizione per Anna Di Fresco e Giulia Politi, entrambe della Scuola Sci Monte Bianco. Il gigante maschile è stato dominato dai mini-sciatori della Scuola Sci Evolution di Pila: successo di Thibeau Mosso (45”64) davanti a Robert Gheorghe Vaida (45”95) e Alexis Borbey (46”56). Quarto Pietro Campedelli (Monte Bianco) e quinto Daniel Diya Donatoni (Del Cervino).

Margherita Bovio della Scuola Sci di Champorcher si è aggiudicata la gara Baby 2 femminile con il crono di 45”29; seconda e terza posizione per la Scuola Sci Monte Bianco grazie a Carolina Mochet (45”47) e Ludovica Brocca (46”21). Quarta Audrey Jacquemod (Monte Bianco; 46”56) e quinta Cloe Mancinelli (Del Cervino). Gigante maschile a Vittorio Budelli (Del Cervino) in 42”59, seconda e terza posizione per Giulio Munari (Champoluc) in 44”35 e Jacopo Capellazzi (Monte Bianco) in 44”57. A completare la top 5 Pietro Goldoni (Gressoney Monte Rosa) e Leonardo Luigi Maria Lacchio (La Thuile).

Nel gigante Cuccioli 1 podio formato da Maidel Lustrissy (Monte Bianco) in 36”52, Asia Joeyusaz (Del Cervino) in 37”20 e Maelie Nicco (Champoluc) in 37”28; quarta Celeste Sabolo (Del Cervino) e quinta Adele Tribelli (La Thuile). Tripletta della Scuola Sci Monte Bianco nella gara maschile: successo di Simone Mochet (36”62) davanti a Mattia Pedoja Maso (37”33) e Lorenzo Colombo (37”78). Quarto e quinto posto per Matteo Bergonzi e Riccardo Cesare Rubini, entrambi della Scuola Sci Champoluc.

Nei Cuccioli 2 primo e terzo posto per la Monte Bianco con Anja Torroni (36”43) e Cloe Bal (36”60); seconda posizione per Rebecca Borri (Pila) in 36”54. Quarta Alicia Saltarelli (Del Cervino) e Zoe Mosca Barberis (Monte Bianco). Altra tripletta della Monte Bianco nella prova maschile: sul podio Mattia Cappellazzi (35”46), Matteo Bertazzi (35”61) e Nicolas Meyseiller (35”90). Daniele Presbitero Bracco della Scuola Sci Champorcher e Camillo Budelli della Scuola Sci del Cervino completano la top 5.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Valdostana Maestri Sci con la preziosa collaborazione delle Funivie Piccolo San Bernardo e della Scuola Sci di La Thuile.

LE CLASSIFICHE