Sci Alpino: Federica Brignone ottava nella seconda manche del Gigante di Kronplatz

Ancora una seconda manche caratterizzata da qualche errore, proietta Federica Brignone lontana dal podio nella replica del Gigante di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile di Kronplatz (Alto Adige), nel giorno dell’84° successo dell’imprendibile Mikaela Shiffrin.

La statunitense Mikaela Shiffrin (2’03”28) ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel (2’04”10) e la svedese Sara Hector (2’04”47).

Federica Brignone (Cs Carabinieri; 2’05”31) chiude ottava, mentre è 19a Asja Zenere (2’06”37). Non conclude la seconda manche, a poche porte dall’arrivo e in lotta per un posto sul podio, Marta Bassino (Cse).