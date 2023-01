Sci: Matilde Casse e Leonardo Clivio vincono il Gigante Fis Junior di Pila

Primo dei due Giganti Fis Junior, oggi, a Pila (Valle d’Aosta), validi per il circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Chamolé, con circa 250 concorrenti al cancelletto di partenza, gara vinta dall’Aspirante torinese Matilde Casse e da Leonardo Clivio.

Al femminile, prime due posizioni invariate rispetto alla prima manche, con successo di Matilde Casse (1’52”55), che incrementa il divario sulla seconda – 17/100 a metà gara -, Martine Brumin (Sc Aosta; 1’53”48; 1° Junior), con terza, e seconda Aspiranti, la milanese Francesca Maria Gatta (1’53”71; in risalita dalla 6° piazza). Quarto posto che va a completare il podio Aspiranti, con la torinese Ludovica Madiotto (1’53”98) e, quinta, ancora della categoria Aspiranti, la comasca Giorgia Sala (1’54”03). Su podio Junior, 8° e 9°, la chierese Maria Toja (1’54”96) e la gressonara Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 1’55”01).

Anche in campo maschile, primo e secondo posto invariati rispetto a metà gara, con vittoria del genovese, tesserato in Val di Susa, Leonardo Clivio (1’42”10) e Alessandro Lami ((1’42”35), e terzo il migliore tra gli Aspiranti, Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’42”55; in risalita di quattro posizioni). Quarto il bardonecchiese Nicolò Nosenzo (1’42”77) e quinto Filippo Segala (1’42”99). Al 7° e 8° posto, a completare il podio Aspiranti, Peter Corbellini (Club de Ski; 1’43”28) e il valsusino Marco Leone (1’43”39). Nona posizione di Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’43”46) e, a10, Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’43”72; 3° al termine della prima manche).