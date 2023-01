Nuoto: Buone prestazioni per i nuotatori master di Saint-Vincent

I nuotatori valdostani tesserati Libertas Nuoto Caluso si sono distinti con ottimi risultati e piazzamenti.

Terzo posto per Repetto Nicola nei 100 rana M35 con l'ottimo tempo di 1.16.7. Repetto disputa anche un buon 100 stile che chiude al 5° posto nuotando 1.02.12. Terzo gradino del podio anche per Faccenda Barbara nei 50 dorso M50 con 44.64 e per Faccenda Alessandro che migliora il personale nei 200 farfalla M30.

Prestazioni convincenti nei 50 rana per Mirci Gabriele che nuota il suo best fermando il cronometro a 35.2, per Money Laura che conclude in 39.39 ritoccando anch'essa il personale e per Damarco Alessandro 40.70.

Bene le staffette4x50 mista maschile composta da Faccenda A., Repetto, Mirci e Coletta e quella femminile composta da Money, Mazzuca, Faccenda B. e Foretier.