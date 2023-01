Sci alpino: A Sara Parini e Tommaso Paletti il Gigante Ragazzi di Pila

Gigante riservato alla categoria Ragazzi, questa mattina, ai meno 18 gradi della pista Bellevue di Pila organizzato dallo Sc Aosta, che ha visto al cancelletto dipartenza 222 concorrenti, con la vittoria di Sara Parini e Tommaso Paletti.

Nella competizione femminile, successo di Sara Parini (Sc Aosta; 1’00”37), che ahpreceduto Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’01”02) e la coppia dello ScCrammont MB, Alyss Borroni (1’01”67) e Hélène Blanchet (1’01”80) e, quinta, ancora per loSc Courmayeur MB, Ginevra Sisto Besozzi (1’02”24).Al maschile, gradino alto del podio per Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 1’00”12),seguito da Michael Artaz (Sc Val d’Ayas; 1’00”87) e da Edoardo Ceroni (Sc Courmayeur MB;1’01”14). Si accomodano ai piedi del podio, quarto Mattia Fosson (Sc Aosta; 1’01”29) e, alquinto, Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’01”54).

CMJ Sci nordico: Ufficializzate, oggi, le convocazioni per i Campionati Mondiali Junior e Under 23 diFondo, in programma a Whistler (Canada), dal 28 gennaio al 4 febbraio. I selezionati sono venti, equamente divisi tra maschi e femmine, e tra Under 20 e Under 23; tra questi Nadine Laurent (Fiamme Oro), Federica Cassol, Lucia Isonni (Cse).