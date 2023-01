Sci alpino: a Alessia Vaglio lo Slalom Fis di Gressoney-L.-T.

Secondo Slalom Fis, questa mattina, a Gressoney-La-Trinité (Valle d’Aosta), Trofeo Banca Generali, organizzato dallo Sc Gressoney MR, che ha visto accomodarsi sul gradino più alto del podio Alessia Vaglio (al quinto successo in una gara Fis (e decimo podio in carriera). Fatale la seconda manche alle prime due dello Slalom di ieri, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; prima a metà gara) e Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 5°), risale dalla terza piazza al gradino alto del podio Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’21”98), che precede la coppia di piemontesi: la vercellese Maria Sole Antonini (1’22”01) e la torinese Margherita Cecere (1’22”35).

Al quarto posto Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’22”91) e, quinta, prima Aspiranti, Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’23”09), che recuperano rispettivamente due e tre piazze. A completare il podio Aspiranti, 6°, la torinese Alessandra Banchi (1’23”32) e, 8°, la genovese Anita Ochrymowicz (1’243”31); 9°, Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’24”48).

Podio invariato rispetto alla prima manche, e tripletta francese grazie ai Senior Theo Lopez (1’17”62) e Thomas Schmitt (1’18”21) e, terzo e primo Junior, Loan Boissy (1’18”49). Al quarto posto il savonese, tesserato in Piemonte, Carlo Cordone (1’18”55) e, quinto, Filippo Segala (Sc Aosta; 1’18”70; 2° Junior), con 6° il fiorentino Diego Bucciardini (1’18”95) a completare il podio Juniores. Negli Aspiranti, il migliore, in 9° posizione, è Federico Viérin (Sc Pila; 1’20”30), seguito, in 10°, da Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’20”88) e, in 13°, da Pablo Nicholas Russi (Sc Crammont MB; 1’21”21).

CMJ Sci alpino Seconda prova, oggi, a Sankt Anton (Austria) della Discesa libera dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino femminile. La più veloce è stata la valsusina, affiliata alla federazione albanese, Lara Colturi (1’15”70), davanti alla svizzera Stefanie Grob (1’15”85) e alla norvegese Pernille Dyrstad Lydersen (1’16”11). Al quinto posto la badiota Vicky Bernardi (1’16”42); 14° Alice Calaba (Cse; 1’17”96).