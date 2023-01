41° Pinocchio Sugli Sci arriva a Torgnon

Domenica 22 gennaio 2023 Torgnon ospita la seleziona zonale del 41° Pinocchio Sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino tra le 5 più importanti al mondo organizzata dallo Sci Club Pinocchio di Pescia. L’edizione 2023 ha preso il via a inizio gennaio e proseguirà fino ad aprile, con oltre 20 selezioni zonali in tutta Italia, il tour sulla neve del Villaggio di Pinocchio e sette giorni di Finali Nazionali ed Internazionali all’Abetone sulla Montagna Pistoiese (25 marzo – 1° aprile).

“È sempre un’emozione – racconta Franco Giachini, Presidente di Pinocchio Sugli Sci - veder gareggiare le giovani promesse dello sci, che alle volte diventano grandi campioni internazionali come è stato per Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Gut, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Elena Curtoni, Petra Vlhová, Ilka Stuhec, Eva Maria Brem, Anna Veith-Fenninger, Viktoria Rebensburg, Clément Noël, Tina Weirather, Henrik Kristoffersen, Nina Løseth, Ivica Kostelić, Janica Kostelić, Max Blardone, Marcel Hirscher e tantissimi altri protagonisti del circo bianco di ieri e di oggi che da piccoli sono passati dal Pinocchio Sugli Sci”.

Domenica 22 gennaio i giovani sciatori della Regione Valle d’Aosta delle categorie maschili e femminili U11/Cuccioli 1 e U12/Cuccioli 2 si daranno battaglia sulle pista 7 con una prova di slalom gigante. Organizzazione a cura dello Sci Club Torgnon in collaborazione con il Comune di Torgnon e Cervino SPA.

I vincitori della selezione accederanno direttamente alle Finali Nazionali all’Abetone, in programma a partire dal 25 marzo 2023. Qui i più piccoli si contenderanno l’ambito Pinocchio d’Oro, assegnato al vincitore di ogni categoria, mentre Ragazzi e Allievi si daranno battaglia per aggiudicarsi un posto nel mitico Albo d’Oro di Pinocchio ed entrare a far parte del Team Italia che incontrerà le delegazioni estere nel corso delle Finali Internazionali 2023.

Ad animare la selezione prima e dopo le gare ci sarà il Villaggio Itinerante di Pinocchio, l’oasi invernale sulla neve dove gli atleti e i loro accompagnatori potranno rifocillarsi e divertirsi prima e dopo le gare con le golosità e le attività proposte dai partner dell’evento. Al fianco di Pinocchio Sugli Sci tante illustri realtà: il Main Sponsor Pediatrica Specialist, i Gold Sponsor Sofficini Findus, Telepass e Enel, i Top Sponsor Zentiva e Ariete, gli Official Partner San Benedetto Aquavitamin e Rossignol e i Technical Partner Podhio, PDH e Liski.

L’immancabile burattino di legno e tutti i partner della manifestazione sono tra i protagonisti del Villaggio che nelle settimane successive farà tappa anche a Santa Caterina Valfurva (28 gennaio), Moena (5 febbraio), San Vito di Cadore (12 febbraio), Roccaraso (26 febbraio), Sappada (5 marzo), Prato Nevoso (12- 13 marzo) e Abetone in occasione delle Finalissime (25 marzo – 1° aprile). Le date potrebbero subire variazioni.