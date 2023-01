Grande Ana VdA al 56/mo campionato nazionale slalom gigante. Federico Vietti super

La gara organizzata dalla Sezione Carnica con i Gruppi Alpini di Sutrio e Ravascletto ha visto primeggiare i nostri Alpini in due categorie e nella classifica individuale generale.



Risultati per categorie :



- A 2 - Vittoria per Federico Vietti ( Vincitore Assoluto della gara )

- A 5 - 7 Marco Grange

14 Ivan Netto

- A 6 - 13 Sergio Togni

22 Elio Gregnier

- B 7 - 26 Lauro Lillaz

28 Massimo Giavon

- B 9 - 2 Mauro Azzalea

- B 10 - 11 Maurizio Laffranc

- B 11 - Vittoria per Guido Zampieri

13 Franco Lucianaz

Soci aggregati:

- B 3 - 4 Valentina Azzalea







Il più giovane alpino in gara per Ana VdA Federico Vietti classe 1997 e il più esperto Attilio Ducly classe 1933

Nella classifica finale per Sezioni quella di Aosta si è classificata al 5 posto dietro le Sezioni di Belluno, Trento, Valtellinese e Bergamo.

Un grande plauso ai nostri atleti, al nostro responsabile Sezionale Edi Aymonod e al nostro rappresentante nella commissione sportiva nazionale Bruno Rollandoz.

Federico Vietti vincitore assoluto e Bruno Rollandoz componente della commissione sportiva nazionale dell’ANA