Coppa del Mondo Giovani di scialpinismo 10-11-12 febbraio 2023 a Crévacol

La Valle d’Aosta ospiterà per la prima volta una tappa di ISMF Youth World Cup Ski Moutaineering: nella Valle del Gran San Bernardo, nella stazione sciistica di Crévacol, a Saint-Rhémy-en-Bosses, sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 si svolgeranno due prove di scialpinismo che assegneranno il punteggio per la Coppa del Mondo Giovani.

La prova che aprirà il fine settimana dedicato allo scialpinismo internazionale sarà l’Individual Race, mentre domenica, andrà in scena la prova Vertical. Le categorie che gareggeranno per la Coppa del Mondo giovani saranno Under18 e Under20 e, in contemporanea, sarà organizzata la gara FISI di Sci Alpinismo per le categorie Under12, Under14 e Under16.

L’evento internazionale è organizzato dallo Sci Club Gran San Bernardo con il supporto dei Comuni della Valle del Gran San Bernardo e dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta.

Per le iscrizioni alla ISMF YOUTH WORLD CUP SKI MOUNTAINEERING le categorie U18 – U20 gli atleti dovranno passare tramite le propria Federazione nazionale e dovranno essere in possesso della licenza B della ISMF.

Per la gara FISI le iscrizioni per gli atleti italiani si potranno effettuare tramite il portale FISI, mentre gli stranieri interessati dovranno interfacciarsi direttamente con la segreteria dello Sci Club Gran Bernardo.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito web www.paysdusaintbernard.it cliccando sul pulsante ISMF.