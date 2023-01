CICLISMO: GIRO D'ITALIA VIRTUAL ENEL 2022 HOSTED BY BKOOL A COGNE

Il Giro d'Italia Virtual ENEL è un'esperienza ciclistica virtuale creata da BKOOL e RCS Sport, che consente ai suoi partecipanti di gareggiare sugli stessi percorsi delle tappe dell'ultima edizione della Corsa Rosa. L'evento si svolge sulla piattaforma di ciclismo virtuale BKOOL e le prime due fasi hanno riunito oltre 7000 ciclisti provenienti da tutto il mondo.



Lunedì 16 gennaio 2023 è iniziata la parte 3 di questo evento ciclistico virtuale che è aperto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Tutto ciò che serve per pedalare sul tappe del Giro d'Italia Virtual è un Cycling Smart Trainer o una Smart Bike e un abbonamento a BKOOL.



Inoltre, grazie alla prova gratuita di 30 giorni disponibile su girovirtual.com, è possibile partecipare alle varie tappe di questo terzo round in modo completamente gratuito. Le tappe selezionate per la terza parte del Giro d'Italia Virtual ENEL ospitato da BKOOL sono le seguenti:

Tappa 1 (dal 16 al 22 gennaio) : Budapest - Visegrád.

Tappa 2 (dal 23 al 29 gennaio): Napoli.

Tappa 3 (dal 30 gennaio al 5 febbraio): Passo Fedaia Parte 2.

Tappa 4 (dal 6 al 12 febbraio): Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia.

Tappa 5 (dal 13 al 19 febbraio): Rivarolo Canavese - Cogne Parte 1.

Tutti i percorsi corrispondono a tratti delle tappe effettive dell'ultima edizione del Giro d’Italia che gli utenti BKOOL potranno vivere in prima persona grazie a una novità tecnologia di simulazione molto realistica, con video in HD ed elementi in 3D, fusi insieme per un'esperienza davvero coinvolgente.



Oltre a pedalare con migliaia di ciclisti sui percorsi delle tappe del Giro, i partecipanti prenderanno parte a estrazioni speciali di premi esclusivi, tra cui pack di prodotti nutrizionali per il ciclismo o accrediti VIP per le gare di RCS Sport come la Milano-Sanremo o il Giro d'Italia 2023.



Tra i corridori che parteciperanno a questa sfida virtuale ci sono Alberto Contador, Chris Froome e il Team Soudal Quick-Step che condividerà gli allenamenti con il resto degli appassionati di ciclismo. Ancora una volta la tecnologia aiuta ad avvicinare lo sport professionistico ai tifosi, portando tutta la magia di una delle gare più famose e importanti del pianeta nelle case di migliaia di ciclisti amatoriali.