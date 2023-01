Pellegrino guida gli azzurri nelle sprint di Coppa del mondo a Livigno

Saranno sei uomini e cinque donne a prendere parte alla tappa di Coppa del mondo di Livigno che si disputa sabato 21 e domenica 22 gennaio. Il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocato in campo maschile Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Helwegger. Tra le donne presenti Caterina Ganz, Cristina Pittin, Nicole Monsorno, Martina Bellini e Federica Sanfilippo

Il programma prevede la disputa di una sprint in tecnica libera sabato 21 gennaio, con le qualificazioni a partire dalle ore 10.45 e la gara alle ore 13.15; domenica 22 spazio alla team sprint, che vedrà gli azzurri protagonisti, tra qualifiche e gara, nei medesimi orari. Si ricorda che tutte le gare saranno visibili in diretta TV su Raisport ed Eurosport.

Gli azzurri sono reduci dalle ottime prove del “Tour de Ski”, dove hanno conquistato la bellezza di cinque podi, tra cui svettano il secondo posto di Pellegrino nella sprint in tecnica libera di Val Mustair e i due terzi posti di Francesco De Fabiani e Simone Mocellini, raggiunti nella 15km e nella sprint – entrambe in tecnica classica -, in Val di Fiemme.

A seguire il programma completo:

Sab. 21/01/23 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Livigno (Ita) – qualificazioni ore 10.45, finali ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 22/01/23 – Coppa del mondo – Team sprint TL maschile e femminile Livigno (Ita) – qualificazioni ore 11.45, finali ore 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport