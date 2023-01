MONTEROSA SKIALP 2023 Iscrizioni aperte. Si corre venerdì 07 aprile

Il percorso, al cospetto dei 4000 valdostani, prevede uno sviluppo di 28km con 2800 metri di salita, 14 cambi d’assetto e un tratto a piedi da superare con sci nello zaino. I tempi da battere su questo tracciato appartengo ai campioni del Cs Esercito di Courmayeur Robert Antonioli – Matteo Eydallin & Alba De Silvestro Giulia Murada. Sotto una fitta nevicata, nel 2020, riuscirono a siglare i nuovi record gara: 2h28’41” al maschile e 3h11’33” al femminile.



Nell’anno del ritorno del Mazzalama il comitato organizzatore ha deciso di fissare ad inizio aprile la 12ª edizione, chiudendo di fatto la stagione delle notturne e garantendo agli agonisti un ultimo “lungo” prima della maratona sul filo dei 4.000 del Monte Rosa: «I mesi di febbraio e marzo sono a dir poco congestionati – ha dichiarato Franco Torretta, Direttore Tecnico della Monterosa Spa -. Da qui la scelta di spostarci a inizio aprile per non mettere gli agonisti nella condizione di rinunciare ad altri appuntamenti, ma soprattutto dare anche agli amatori la possibilità di arrivare allenati alla nostra gara».



Come sempre, sulle piste di Gressoney & Ayas gli scialpinisti saranno i benvenuti: «Il nostro comprensorio sciistico è stato il primo in Italia ad avere aperto le porte allo scialpinismo – ha continuato Torretta -. Crediamo in questo sport e lo riteniamo un’ulteriore interessante proposta da offrire sia ai “local”, sia a chi intende ci ha per la settimana bianca. Grazie al supporto di Dynafit, brand di riferimento per gli sport outdoor e in particolare per lo scialpinismo, puntiamo a una fruizione della montagna a 360° con tracciati appositamente pensati per gli amanti delle “pelli”; che permettano loro di raggiungere i rifugi in quota per poi ridiscendere sulle piste del comprensorio».



Non perdete l’occasione. Gli itinerari di Bettaforca, Colle Betta e Passo dei Salati vi aspettano per degli allenamenti o delle gite in sicurezza, ma per gli agonisti il vero focus resta la super sfida di inizio aprile quando, illuminati dalle frontali, dovranno raggiungere Gressoney-La-Trinité testando braccia e resistenza su temibili salite quali Belvedere, MonRoss, Bettaforca, Colle Betta e Lago Ciarcerio.