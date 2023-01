Crévacol teatro della Coppa del Mondo Giovani di scialpinismo

Sarà Crévacol, la località sciistica di Saint-Rhémy-en-Bosses, in Valle d’Aosta, a ospitare l’11 e il 12 febbraio 2023 la prima gara della Youth World Cup, il nuovo circuito di Coppa del Mondo riservato ai giovani Under 18 e Under 20 organizzato dall’ISMF, la Federazione internazionale dello Scialpinismo.

La tre giorni di gare sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà domani, mercoledì 18 gennaio alle ore 10 nella sala della Biblioteca regionale di Aosta.

A Crévacol, gli atleti Under 18 e Under 20 saranno chiamati a misurarsi in una prova individuale, sabato 11 febbraio, e in un vertical, domenica 12 febbraio. Nelle stesse date è in programma anche una gara promozionale FISI riservata agli Under 12, Under 14 e Under 16.

Il circuito della Youth World Cup proseguirà con altre due tappe: una il 18 e 19 marzo a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, l’altra dal 23 al 26 marzo in Francia (località da definire).