GpI Sci alpino: Tatum Bieler prima Aspiranti nello Slalom di La Thuile

Stravolto il podio rispetto ai piazzamenti della prima manche. Al vertice della classificatroviamo due laziali: in risalita di una posizione, la romana delle Fiamme Gialle, Francesca Carolli (1’40”36) e la latinense Giulia Valleriani (1’40247; 5° a metà gara), mentre al terzo posto, miglior crono al termine della prima manche, la pisana, tesserata nel comasco, Alice Pazzaglia (1’402”69).

Recupera due posizioni e chiude al 4° posto Carole Agnelli (Club de Ski;1’40”91), con quinta la torinese Martina Banchi (1’41”95; 10° al termine della prima manche).Scivola di due posizioni ed è sesta, prima Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR;1’42”44), con settima e seconda Aspiranti, in risalita di dieci posizioni, Francine Rollet (ScChamolé; 1’42”95) con terza di categoria, 11° assoluta, la monzese Sofia Parravicini (1’43”91).

Al 19° posto Margherita Sala (Sc Crammont MB; 1’45”90); 21°, 9° Aspiranti, Sofia Fabiano(Sc Val d’Ayas; 1’49”17); 26° Rebecca Garin (Sc Torgnon; 1’56”80).Domani e venerdì, sempre sulla Diretta 2 di LA Thuile, due Gigante Fis femminili,sempre validi per il Grand Prix Italia.

EC Sci alpino

Seconda prova cronometrata, oggi, a Sella Nevea (Udine), della Discesa libera di CoppaEuropa di Sci alpino maschile e, come ieri, ancora un secondo tempo fatto registrare dalbormino Pietro Zazzi (1’08272), preceduto dal tedesco Luis Vogt (1’08”06). Al 43° postoBenjamin Alliod (Cse; 1’10”75); non ha concluso la prova Federico Simoni (Cs Carabinieri).Giovedì e venerdì di nuovo in pista per la disputa di due Discese libere di Coppa Europa.

CdM Sci alpino

Seconda prova cronometrata, oggi, a Wengen (Svizzera), della Discesa libera di Coppadel Mondo di Sci alpino maschile, e miglior tempo dell’elvetico Niels Hintermann (2’30”81),con terzo riscontro di Mattia Casse (2’30”96). In 31° posizione Matteo Marsaglia (Cse;2’33”33); 49° Guglielmo Bosca (Cse; 2’35”36); 51° Nicolò Molteni (Cse; 2’35”80).Domattina, la terza prova e, venerdì e sabato, la disputa del SuperG e della Discesa libera.