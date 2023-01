CdM Biathlon: Comola e Bionaz al via della tappa di Ruhpolding

Dodici i convocati azzurri, ad affrontare un programma che prevede l’Individuale, leStaffette e la Mass start; al via delle gare tedesche, tra gli altri, Samuela Comola, Didier Bionaz e David Zingerle (Centro sportivo Esercito).

IbuCup Biathlon Reduci dalle fatiche slovacche di Brezno-Osrblie, in Slovenia, a Pokljuka, dopo la Coppadel Mondo, torna l’IbuCup Senior di Biathlon e, anche in questo caso, saranno dodici gli azzurri a scendere in pista e prendere parte, da venerdì 13, alla Short Individual e a due Sprint.

Tra i convocati troviamo Michela Carrara, Beatrice e Martina Trabucchi, Sara Scattolo (Cse),Nicolò Bétemps (Fiamme Oro) e Cédric Christille (Fiamme Gialle).

CdM Sci alpino Prima prova cronometrata, oggi, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, a Wengen (Svizzera), con l’elvetico Stefan Rogentin (1’46”40) il più veloce digiornata. Al 26° posto Matteo Marsaglia (Cse; 1’48”25); 56° Nicolò Molteni (Cse; 1’50”97);57° Guglielmo Bosca (Cse; 1’51”19).

Domani e giovedì altre due prove contro il cronometro.

EC Sci alpino Prima prova cronometrata, oggi, a Sella Nevea (Udine) della Discesa di Coppa Europa di Sci alpino maschile, con lo svizzero Franjo Von Allmen (1’08”88) il più rapido di giornata,davanti al bormino Pietro Zazzi (1’09”23). In 41° posizione Federico Simoni (Cs Carabinieri;1’11”84); 60° Benjamin Alliod (Cse; 1’13”29).

Domani, di nuovo in pista per la seconda prova.Cancellata la prova, ieri, e la gara oggi, domani, a Zauchensee (Austria), in programma due Discese libere valide per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, e Giovedì il SuperG.

Domani, al via con il pettorale numero 1, Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri); 10 MonicaZanoner (Cse); 15 Elena Dolmen (Cse); 21° Giulia Albano (Cs Carabinieri); 25° HéloïseEdifizi (Club de Ski Valtournenche); 29 Alice Calaba (Cse); 30 Sofia Pizzato (Cse). nella seconda gara: 3 Alice Calaba; 5 Sofia Pizzato; 15 e 16 Elena Dolmen e Monica Zanoner, 22 e23 Giulia Albano e Carlotta Da Canal; 28 Héloïse Edifizi.