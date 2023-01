Ciclocross: Bene Andrea Carbone a Brescia

Belgio, Olanda e Francia a far da padrone nella tappa belga di Coppa del Mondo Under 23 di Ciclocross, a Zonhoven, vinta dall’atleta di casa Thibau Nys (47’15”), davanti al connazionale Witse Meeussen (47’23”) e all’olandese Tibor Del Grosso (47’39”). Chiude in 38° posizione Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite (54’27”).

Pioggia e fango a caratterizzare il Trofeo città di Flero (Brescia) di Ciclocross, oggi, gara che ha visto ai nastri di partenza, nella categoria Juniores, Andrea Carbone (Dotta Bike Dp66), che ha chiuso in 6° posizione, nella gara vinta da Cristian Fantini (KTM Alchemist) davanti a Nicolò D'Alessandro (stm) e Tommaso Bosio (Guerciotti Development).

Negli Esordienti Donne primo anno, quarto posto di Melanie Bosonin (Cicli Fiorin), dove si registra il successo di Beatrice Maifré (Melavì), che ha preceduto Eva ghilotti (Team Rebel) e Beatrice Trabucchi (Pedale Casalese)