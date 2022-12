Ciclismo: Biker rossoneri fanno man bassa di podi a San Francesco al Campo

Nella ‘Selle Smp Master Cross’, conquistano la maglia di capoclassifica della generale Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio e alle piazze d’onore si accomodano Elisa Giangrasso, Filippo Agostinacchio e Corrado Cottin; nella Coppa Piemonte la vittoria va a Andrea Carbone.

Nella Open, vede sfumare la vittoria per mera sfortuna Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 59’12”) che, dopo una gara di testa in coppia con Davide Toneatti (Astana Qazaqstan; 59’02”), l’aostano è stato attardato da una foratura, con il seguente cambio di bici; nonostante il forcing finale, Filippo Agostinacchio non è riuscito a ricucire del tutto il divario, e ha dovuto cedere la vittoria al friulano campione italiano. In terza posizione chiude Marco Pavan (Team Cingolani; 59’32”).

Negli Juniores, il successo è di Samuele Scappini (Team Fortebraccio; 40’12”). Andrea Carbone (Dotta Bike Dp66; 43’57”), chiude in 34° posizione, che gli vale comunque il primo posto nella classifica generale di Coppa Piemonte, davanti a Giulio Peruzzo (Loris Bike; 40° in 45’08”) e Manuel D’Urso (Bicicletteria; 35° in 44’08”); 51° Michel Perron (Orange Bike Team).

Negli Allievi secondo anno, piazza d’onore di Mattia Agostinacchio (Guerciotti Development; 27’45”) nella gara vinta da Mattia Proietti Gagliardoni (27’32”), con terzo Daniele Longoni (Cicli Fiorin; 27’56”). In 29° posizione Kristian Blanc (Xco Project; 31’58”); 32° Mattia Lunardi (Xco Project; 34’33”). Negli Allievi Donne, primeggiano le ‘secondo anno’, con successo di Elisa Ferri (Sorgente Pradipozzo; 31’50”) davanti a Sofia Guichardaz (Guerciotti Development; 32’02”) e Ilaria Tambosco (Sanfiorese; 32’15”). Nelle ‘primo’anno’, la vittoria è andata, 6° assoluta, a Giorgia Pellizotti (Sanfiorese; 32’38”), 15°, 7° di categoria, Elisa Giangrasso (Guerciotti Development; 34’00”); 21° Chantal Cuaz (Cicli Fiorin; 35’55”).

Negli Esordienti secondo anno, successo di Tommaso Cingolani (Team Cingolani; 29’53”); in 31° posizione Pietro Mantasia (Xco Project; 33’49”).

Nei G6, s’impone Beatrice Maifré (Melavì; 20’15”); al 5° posto Mélanie Bosonin (22’07”), nella sua ultima apparizione con i colori del Tessiore; dalla prossima stagione, da Esordiente, si accaserà alla Cicli Fiorin. Al maschile, vittoria di Riccardo Longo (Team Serio; 18’09”); 21° Alessandro Nicoletta (22’37”), 24° e 25° Lorenzo Nicoletta (23’46”) e Alex Yeuillaz (27’20”), tutti e tre tesserati per il Cs Lys.

Nei Master Fascia 3 vittoria di Corrado Cottin (Cicli Benato; 53’03”), a precedere Gianfranco Mariuzzo (Santamarinella; 54’03) e Marco Ponte (Team Cingolani).

Classifiche generali Selle Smp Master Cross . Open Maschile: Federico Ceolin (Beltrami; 133,5 punti), davanti a Filippo Agostinacchio (117) e a Marco Pavan (Team Cingolani; 113). Allievi 2: Mattia Agostinacchio (164 punti) precede Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 142) e Francesco Baruzzi (Team Piton; 121,6); 33° Kristian Blanc (13). Al femminile, Sofia Guichardaz (171 punti conclude davanti a Elisa Ferri (148,6) e, terza, prima del ‘primo anno’, Elisa Bianchi (137,6). Sesta, seconda tra le atlete al primo anno, Elisa Giangrasso (92,6).

Nei Master Fascia 3, seconda posizione di Corrado Cottin (157,5 punti), preceduto da Gianfranco Mariuzzo (163), con terzo Giuseppe Dal Grande (Zero 5 Bike; 91).

Nella classifica giovanile per Società, terza posizione della Guerciotti Elite (634,5 punti), grazie alle prestazioni di Sofia Guichardaz, Elisa Giangrasso e Mattia Agostinacchio, sodalizio preceduto dalla Jams Bike (775,5) e dal Team Piton (635,5).