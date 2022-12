Sci alpino: al Club de Ski Valtournenche il Trofeo Marlanvil a La Thuile

Gara selettiva, ieri, sulla pista Stadio Slalom n. 12 di La Thuile, riservata alla categoria Allievi e inserita nel circuito regionale Gros Cidac.

Dei 121 partenti tra maschie e femmine, soltanto 53 hanno concluso la prova e, nella competizione in rosa, la classifica è stata stravolta nella seconda manche: il gradino alto del podio va a Sofia Fumagalli e Ludovico Rosaschino, mentre il Trofeo Marlanvil, messo in palio dal sodalizio organizzatore, lo Sc La Thuile Rutor, è stato vinto dal Club de Ski, davanti allo Sc Crammont Mb e allo Sc Val d’Ayas.

Una cinquantina di porte per entrambe le manche e, al femminile, il successo – in recupero dalla quarta piazza di metà gara, è andato a Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’26”69), che precede Matilde Marino (Sc Crammont MB; 1’31”51) e Beatrice Viérin ( Sc Pila; 1’32”44), in risalita rispettivamente dal 7° e 8° posto ottenuto nella prima manche.

Ai piedi del podio, in recupero dall’11° e 12° piazza di metà gara, Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 1’32”77) e Grace Conte (Sc Monte Cervino; 1’33”39). Al maschile, doppietta dei gemelli dello Sc La Thuile Rutor, Ludovico (1’23”79; miglior crono in entrambe le manche) e Leonardo Rosaschino (1’27”32; già secondo a metà gara), con terzo, in risalita dalla quinta piazza, Samuel Bal (Sc Crammont MB; 1’27”47).

Scivola di una posizione ed è quarto Thomas Carozza (Club de Ski; 1’28”94), mentre recupera ben cinque posizioni per il quinto posto finale Xavier Chatel (Sc Crammont MB; 1’29”86).