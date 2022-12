Gran bella esperienza dei giovani valdostani al Trofeo CONI winter.

Un’importante occasione di crescita sportiva, umana e culturale favorita da un contesto giocoso e di divertimento nel quale mettere in pratica i valori dello sport.

Come per l’edizione estiva, il Trofeo CONI – edizione winter è stata inaugurata con una Cerimonia di Apertura e, dopo una giornata e mezzo di gare, si è conclusa con la Cerimonia di Chiusura in cui sarà premiata la Regione vincitrice.

Il “quartier generale” è stato Pinzolo, dove si sono svolte le Cerimonia di apertura e di chiusura.

Le sedi di gara sono state: Pinzolo per lo sci alpino e il pattinaggio figura, a Madonna di Campiglio si svolgeranno le gare di freestyle e snowboard, Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val di Rabbi il biathlon, a Pellizzano gareggeranno i ragazzi del salto e della combinata nordica, a Pinè sarà di scena lo short track e la velocità ghiaccio, Cembra ospiterà il curling ed infine a Pergine si svolgerà il torneo di hockey.

Nella prima edizione del Trofeo CONI winter 2022 la Regione Valle d’Aosta si è piazzata al 7° posto.

Portiamo a casa 1 medaglia di bronzo nello slalom femminile.

*Hockey*

La squadra chiude al 5° posto.

Esce 3° nel girone perdendo con Alto Adige e Veneto.

Vince 4-1 la finale 5°/6° posto contro il Piemonte.

Squadra composta da:

· Rizzardini Sebastian

· Curtaz Herve'

· Dayne' Gioele

· Garau Liam

· Minniti Simone Diego

· Montegrandi Etienne

· Nardella Simone

· Panegos Christian

· Rosset Xavier

· Tenaglia Alessandro Nicola

· Fosco Andreas

· Bianchi Kevin

· Gerard Martina

· Chiavia Danica

· Comba Valter

· Breusa Gabriel

· Berti Emanuele

· Amirante Michele

*Sci di fondo*

Individuale tecnica libera Femminile:

10 Gerbore Margot Amelie

15 Bagnod Julie

24 Zoppo Ronzero Cloe

Individuale tecnica libera Maschile:

18 Lazier Emil

21 Margueret Emile

25 Bastrenta Mathias

26 Nex Cedric

Staffette:

5° Gerbore Margot Amelie + Lazier Emil + Bagnod Julie + Bastrenta Mathias

16° Zoppo Ronzero Cloe + Margueret Emile + Capitani Veronica (altra regione) + Nex Cedric

*Biathlon*

Categoria ragazzi femminile

10° Bonin Sophie con 2-1-0 errori

12° Chieno Benedetta con 3-0-0

17° Serra Chloe' con 0-0-0

18° Sposito Arlyn 2-1-1

Categoria ragazzi maschile

10° Pession Simone con 0-2-0

12° Bertino Nicolò con 0-0-2

14° Cretier Thierry con 1-2-1

15° Martin Hervé con 2-2-2

*Freestyle*

Maschile

13° Bostos Astor

14° Fosson Nicolàs

18° Russi Giorgio

19° Sapia Federico

Femminile

10° Elisa Pregnolato

12° Elisa Sertorelli

13° Metilin Bretto

14° Bosonin Alessia

*Sci alpino*

Slalom. Femminile

3° Borroni Alyssa (MEDAGLIA)

Slalom. Maschile

5° Paletti Tommaso

8° Pene Vidari Giovanni

Gigante Femminile

12° Borroni Alyssa

23° Parini Sara

26° Blanchet Helene

Gigante Maschile

16° Paletti Tommaso

17° Pene Vidari Giovanni

24° Ceroni Edoardo

*Pattinaggio artistico di figura*

Categoria Basic gold Femminile

11° Mazza Martina Maria

19° Marques Zoe

20° Sudati Asia

Categoria Basic gold Maschile

10° Framarin Luca

Categoria basic silver 1 Femminile

18° Cristiani Sofia

19° Broasco Giulia

Categoria basic silver 2 Femminile

13° Revil Ilaria

14° Cavallari Sophie

15° Pili Viola

Podio sci alpino