E’ nato Alexis Pellegrino, sport invernali in festa per la nascita del figlio di Federico e Greta Laurent

La famiglia degli sport invernali e in particolare dello sci di fondo accoglie con piacere la nascita di Alexis Pellegrino, figlio di Federico Pellegrino e Greta Laurent. Lunedì 19 dicembre è nato infatti Alexis, primo figlio della coppia di fondisti azzurri, che gode di ottima salute al pari della mamma. Una nascita quanto mai propizia, arrivata un paio di giorni dopo la splendida vittoria in Coppa del mondo di Davos, tappa alla quale il vicecampione olimpico è stato in dubbi fino all’ultimo momento, proprio perchè i tempi erano sempre più maturi. “Be arrivato tra noi Alexis, sei al nostra gioia più grande”, ha commentato Federico sui social. Il Presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutto il mondo FISI rivolge i suoi più cari complimenti ai due genitori.