Snowboard: Bankes e Bozzolo festeggiano ai piedi della Gran Becca

Cornice stupenda oggi, a Breuil-Cervinia, per la seconda e ultima gara della tappa valdostana della Coppa del Mondo di snowboard cross. In cielo neppure una nuvola, con l’azzurro a mettere in risalto tutto lo splendore della Gran Becca. Su una pista 26 tirata a lucido, vittorie per la britannica Charlotte Bankes e per il francese Loan Bozzolo.

Nona vittoria in carriera per Charlotte Bankes, che al termine di una finale avvincente regola l’australiana Josie Baff, vincitrice a Les Deux Alpes, e la francese Chloé Trespeuch, in trionfo a Breuil-Cervinia nella giornata di venerdì. A chiudere la big final, questa volta a quattro, Eva Adamczykova. Le italiane escono ai quarti di finale: nona posizione per Caterina Carpano, tredicesime Raffaella Brutto e Francesca Gallina.

Il francese Loan Bozzolo sfrutta il pendio valdostano per aggiudicarsi la prima gara di Coppa del Mondo della carriera. Il 23enne di Saint-Garvais-Les-Bains non era mai salito sul podio in precedenza; oggi si è messo alle spalle il vincitore della gara di apertura (Les Deux Alpes) Martin Noerl, con terza posizione per l’elvetico Kalle Koblet; caduto lo spagnolo Lucas Eguibar. Della finale non ha fatto parte l’austriaco Alessandro Haemmerle, rimasto escluso per una caduta nei quarti di finale. Fuori in semifinale Omar Visintin, settimo dopo la small final; stoppati nel turno precedente invece Lorenzo Sommariva (13°) e Michele Godino (13°).

Si chiude una settimana di grande spettacolo al cospetto del Cervino. Un’altra edizione entusiasmante, organizzata da Cervinia World Cup, insieme a We Snowboard Cervinia, Cervino Spa e Consorzio Cervino Turismo, e con il sostegno del Comune di Valtournenche e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

LE DICHIARAZIONI

Monica Meynet, presidente del comitato organizzatore: «Finalmente il meteo ci ha dato una mano, la neve degli ultimi giorni ha regalato al pubblico e agli spettatori immagini uniche di una località che crede nei grandi eventi e che è sempre pronta ad accogliere nuove sfide e le richieste della FIS. Purtroppo non abbiamo potuto assistere alla prima, storica, edizione dello Speed Opening di sci alpino, siamo invece felicissimi di aver portato a termine, con successo, il programma dello snowboard cross. Un grazie a tutti, ancora una volta la nostra vallata ha dimostrato grande sinergia».

Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato di Cervino Spa: «Siamo molto contenti di queste due giornate di gare. Come al solito Breuil-Cervinia e la Valle d’Aosta si sono dimostrate all’altezza di un evento di Coppa del Mondo e siamo quindi fiduciosi per il progetto dello Speed Opening del prossimo anno, che ci sarà senza alcun dubbio. Sia nello snowboard, sia nello sci, la Valle d’Aosta e Breuil-Cervinia sono al primo posto. L’obiettivo è quello di far vedere al mondo intero che il comprensorio è aperto, che abbiamo la neve e un paesaggio incredibile, non potevamo chiedere di meglio».

Chantal Vuillermoz, assessore sport e montagna del Comune di Valtournenche: «Voglio ringraziare tutti, a iniziare dagli atleti che ci hanno fatto vivere due giorni di emozioni. E poi la FIS che ancora una volta ha scelto Breuil-Cervinia, la Cervino Spa, per aver garantito la preparazione di piste eccellenti e per aver curato il trasporto delle persone e delle attrezzature. La comunità di Valtournenche per la calorosa accoglienza, la Regione Valle d'Aosta per averci rinnovato la fiducia e il comitato organizzatore per l’instancabile lavoro. Le piste, tutte imbiancate, sono ora pronte per coloro i quali ci raggiungeranno per le vacanze».