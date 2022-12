Skyrunning: Monte Zerbion Skyrace assegnerà i titoli italiani Fisky

La seconda edizione della Monte Zerbion Skyrace assegnerà i titoli italiani assoluti e di categoria. La conferma tanto attesa è arrivata dalla Fisky (Federazione Italiana Skyrunning) a poche ore dall’apertura delle iscrizioni, prevista per domani - giovedì 15 dicembre - alle 8.

Doppia valenza per la 22 chilometri (2.200 metri D+/-), la gara più importante e impegnativa dell’evento ideato da Montagnesprit, in programma sabato 13 maggio 2023. Saranno di nuovo moltissime le tipologie di prove a disposizione dei trailers. Oltre alla MZS22, confermata la Skyrace di 18 chilometri (1.500 metri D+/-) con partenza e arrivo a Châtillon e giro di boa nella zona dell’alpeggio “Francou”, il vertical MZV di 9.5 chilometri (2.200 metri D+) valido come prova del circuito Crazy Vertical Italy Cup di Fisky, e il vertical di 5.5 chilometri (850 metri D+), in versione competitiva per i giovani tra i 15 e i 18 anni (prova di Coppa Italia) oppure senza l’assillo del cronometro per gli over 12 e i disabili.

Per chi predilige un buon bicchiere di vino, abbinato ai piatti della tradizione, potrà invece iscriversi alla Monte Zerbion Randò, una passeggiata non competitiva di 5 chilometri (dislivello positivo di 120 metri) che consentirà di scoprire gli angoli più nascosti di Châtillon. Confermate anche le due Baby Skyrace di 500 metri e 1 chilometro per under 8 e under 11.

Parte dunque la caccia ai 600 pettorali messi a disposizione per le quattro prove competitive e per la Randò enogastronomica (escluse le Baby Skyrace). Da domani mattina - 15 dicembre - sarà possibile iscriversi sul portale Wedosport e usufruire, per determinate prove, di una tariffa agevolata per il primo periodo. Quota ridotta invece per tutti gli atleti già tesserati alla Federazione Italiana Skyrunning. Le iscrizioni chiuderanno il 30 aprile 2023 oppure al raggiungimento del numero massimo di pettorali previsto dal regolamento.

Prosegue la collaborazione con la celebre EDF Pierra Menta Été; anche nel 2023 verrà stilata la classifica di combinata che terrà conto dei risultati della gara a tappe francese e della Monte Zerbion Skyrace.

Aggiornato anche il sito internet (montezerbionskyrace.com) della manifestazione, all’interno del quale si possono trovare regolamenti, tracce, modalità e quote di iscrizione. È iniziato il grande lavoro del comitato organizzatore, pronti a bissare il successo della prima edizione.