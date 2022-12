Sci: A Pila primeggiano Pedrolini, D’Incà, Gottardi e Silbernagl

Sono Carlotta Pedrolini, Leonardo D’Incà, Camilla Gottardi e Alex Silbernagl i vincitori della seconda e ultima giornata del Top 50, appuntamento di sci alpino dedicato ai migliori under 14 e under 16 d’Italia, con la partecipazione anche di numerosi stranieri provenienti da 12 nazioni.



Camilla Gottardi (Monti Pallidi) si è imposta nello slalom Allieve con il crono di 1’34”76, davanti a una coppia di altoatesine: Arianna Putzer (Gardena; 1’35”72) e Hannah Steinmair (Kronplatz; 1’35”15). Quarta posizione per Margherita Saccardi (Schia Monte Caio; 1’36”18) e quinta per Laly Pourreau (Francia, Val Thorens; 1’36”37).



Alex Silbernagl del Seiser Alm ha dominato la gara maschile in 1’27”77; a completare il podio lo svizzero Mathieu Glassey (1’29”36) e Lorenzo Cuzzupè (Equipe Pragelato; 1’29”52). Chiudono la top 5 Luca Loranzi (Sporting Campiglio; 1’29”66) e il croato Ziggy Vrdoljack (1’30”67).



Nel gigante Ragazzi femminile nuovo successo per Carlotta Pedrolini dello Skiing (58”94), che regola di misura Alenah Taschler (Gsiesertal), al traguardo in 59”17. Terza posizione per un’altra altoatesina, Nina Hofer (Sarentino; 59”71). Quarta e quinta posizione per Benedetta Rosa Ranieri (Limone; 1’00”16) e Giorgia Casella (Mondolè Ski Team; 1’00”86).



Si è decisa sul filo dei centesimi la gara maschile: Leonardo D’Incà (Trichiana) ha chiuso in 58”20, precedendo di soli 3/100 Michele Vivalda dell’Equipe Limone - vincitore dello slalom di ieri - e di 16/100 Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team.

Lo sci club Crammont Mont Blanc ha vinto la classifica per società, davanti agli altoatesini del Seiser Alm e ai piemontesi del Sestriere.



Va in archivio la seconda edizione del Top 50, evento ideato lo scorso anno dallo sci club Aosta e da Race ski magazine. La manifestazione ha ufficialmente inaugurato la stagione agonistica degli under 14 e degli under 16, due gare che hanno anche assegnato i primi punti del circuito Race Future Club by Fisi. Al fianco di Top 50 diversi partner di respiro internazionale, come Podhio-PDH, Atomic e Liski Sport Equipment.



Marco Mosso, presidente Asiva: «È sempre bello osservare questi eventi, sulle piste di Pila abbiamo assistito a quattro gare tecniche, con un buon livello. Ringrazio lo sci club Aosta per la sempre puntuale organizzazione, così come la società impianti capace di predisporre ottimi pendii nonostante la nevicata delle ultime ore. La sinergia è sempre fondamentale. Finalmente la stagione è partita ed è partita nel migliore dei modi, ora entriamo nel vivo con il ricchissimo calendario gare Asiva».