La Valle d'Aosta alla prima edizione del Winter del Trofeo CONI

Dopo due anni di pandemia e interruzione negli eventi sportivi giovanili su territorio nazionale, la delegazione della Valle d'Aosta è fiera di poter partecipare alla Prima Edizione Winter del Trofeo CONI si svolgerà in Trentino con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate dalle federazioni FISI e FISG.

Dal 16 al 18 dicembre, 60 atleti dai 10 ai 14 anni, accompagnati da 17 tecnici e dal Presidente Regionale CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, saranno impegnati nelle varie competizioni confrontandosi con i loro coetanei di tutta Italia. Un’importante occasione di crescita sportiva, umana e culturale favorita da un contesto giocoso e di divertimento nel quale mettere in pratica i valori dello sport.

Come per l’edizione estiva, il Trofeo CONI – edizione winter sarà inaugurato con una Cerimonia di Apertura e, dopo una giornata e mezzo di gare, si concluderà con la Cerimonia di Chiusura in cui sarà premiata la Regione vincitrice.

Il “quartier generale” sarà Pinzolo, dove si svolgeranno le Cerimonia di apertura e di chiusura.



Jean Dondeynaz, presidente Coni VdA

Le sedi di gara saranno: Pinzolo per lo sci alpino e il pattinaggio figura, a Madonna di Campiglio si svolgeranno le gare di freestyle e snowboard, Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val di Rabbi il biathlon, a Pellizzano gareggeranno i ragazzi del salto e della combinata nordica, a Pinè sarà di scena lo short track e la velocità ghiaccio, Cembra ospiterà il curling ed infine a Pergine si svolgerà il torneo di hockey.



La rappresentativa sarà così composta:

PATTINAGGIO ARTISTICO Accompagnatore GARAU SARA Accompagnatore GIUSSANI ELEONORA Accompagnatore MARAVIGLIA GABRIELE Accompagnatore POLI MARIKA Atleta BROASCA GIULIA ALEXANDRA Atleta CAVALLARI SOPHIE Atleta CRISTIANI SOFIA Atleta FRAMARIN LUCA Atleta MARQUES ZOE Atleta MAZZA MARTINA MARIA Atleta PILI VIOLA

Atleta REVIL ILARIA Atleta SUDATI ASIA BIATHLON Accompagnatore COMMUNOD ENRICO Accompagnatore PETIT RENATO Atleta BERTINO NICCOLO' Atleta BONIN SOPHIE Atleta CHIENO BENEDETTA Atleta CRETIER THIERRY Atleta MARTIN HERVE' Atleta PESSION SIMONE Atleta SERRA CHLOE' Atleta SPOSITO ARLYN FREESTYLE Accompagnatore CARROZZA MANUEL RINO Accompagnatore FOSSON JACQUES EMIRO Atleta BOSONIN ALESSIA Atleta BRETTO MARILYN VIVIAN Atleta BUSTOS ASTOR Atleta FOSSON NICOLAS Atleta PREGNOLATO ELISA Atleta RUSSI GIORGIO GABRIEL Atleta SAPIA FEDERICO Atleta SERTORELLI ELISA HOCKEY Accompagnatore CINTORI ALESSANDRO Accompagnatore MINNITI LUCA Accompagnatore OGGIANO CARLA Atleta BERTI EMANUELE Atleta BIANCHI KEVIN Atleta BREUSA GABRIEL Atleta CHIAVIA DANICA Atleta COMBA VALTER Atleta CURTAZ HERVE' Atleta CUSANO SAMUELE Atleta DAYNE' GIOELE Atleta FOSCO ANDREAS Atleta GARAU LIAM Atleta GERARD MARTINA Atleta MINNITI SIMONE DIEGO Atleta MONTEGRANDI ETIENNE Atleta NARDELLA SIMONE Atleta PANEGOS CHRISTIAN Atleta RIZZARDINI SEBASTIAN