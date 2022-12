Sci: Grande spettacolo a Pila per la prima giornata di Top 50

PILA - E' iniziata sotto la neve la seconda edizione del Top 50, il confronto internazionale di sci alpino che ha portato sulle piste di Pila (Valle d’Aosta) 250 Children, invitati, in rappresentanza di 12 nazioni. Una ventina i centimetri di neve caduti nella notte e nelle prime ore della mattinata, con un finale di giornata che ha regalato anche qualche sprazzo di sole. Lo slalom under 14, disputato sulla Nouva, è stato vinto da Carlotta Pedrolini e Michele Vivalda, il gigante under 16, corso invece sulla Bellevue, è andato a Marta Giaretta e Andrea Passino.



Carlotta Pedrolini, tesserata per lo Skiing, ha dominato lo slalom femminile chiudendo le due manche in 1’35”69; ha preceduto Ludovica Vottero del Sansicario Cesana (1’38”22) e l’elvetica Senna Fuchs (1’38”99). A completare la top 50 Gaia Porzio del Vesuvio (1’39”30) e Nina Hofer del Sarentino in 1 ’40”08.



Netta affermazione anche per Michele Vivalda (Equipe Limone), vincitore della gara maschile in 1’33”28, davanti a Leonardo D’Inca (Trichiana), al traguardo delle due manche in 1’35”11 e a Thomas Madoglio (Sansicario Cesana) in 1’35”85. Quarto posto per Gaetano Cantalupo (Bachmann) in 1’36”02 e quinto per Philipp Fischnaller (Sarentino) in 1’36”08.



Due manche combattute nel gigante Allievi. La gara femminile è stata vinta da Marta Giaretta del Falconeri Ski Team, che si è imposta in 2’03”19, con due centesimi di vantaggio sulla svizzera Juliette Fournier; terza posizione per Camilla Gottardi del Monti Pallidi (2’03”33). Quarte pari merito Alessandra Di Sabatino (Eur) e Anaïs Lustrissy (Crammont Mont Blanc) in 2’03”58.



Andrea Passino (Cimone Ski Team) è stato l’unico atleta a rimanere sotto il minuto in entrambe le frazioni. Ha chiuso in 1’59”11 e preceduto Luigi Attanasio (Settecolli; 1’59”74) e il croato Ziggy Vrdoljak (2’00”78). Quarto Alex Silbernagl (Seiser Alm; 2’00”67), quinto lo svizzero Mathieu Glassey (2’01”08).



Domani seconda e ultima giornata di gare. Gli Allievi gareggeranno in slalom sulla pista Nouva, i Ragazzi invece nel gigante a manche singola (come previsto dal regolamento) sulla Bellevue. Partenza di entrambe le prove alle 10.15. Intorno alle 14.30 le premiazioni dei migliori tre atleti di ogni singola gara e dei primi tre sci club.

LE CLASSIFICHE