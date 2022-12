Nuoto: Ottima esperinaz per gli esordienti dell'AostaNuoto

Coach Mattia Castiglioni ha convocato tra le femmine Annamaria Fazari, Hélène Brunet, Arianna Musso, Ginevra Agrimonti e Clio Didonato; tra i maschi Thomas Arghittu, Diego Girasole, Gerardo Fazari, Davide Carere, Andrea Merighi, Valentino Paoletti e Jacopo Daddi.

Per molti di loro si è trattato della prima esperienza: tutti i piccoli atleti hanno dato il massimo e si sono divertiti.

Si è distinto Thomas Arghittu nei 50 m rana dove, con il buon tempo di 47.40, si è piazzato terzo in classifica; interessante anche i 50 m stile libero con il tempo di 38.80. Bene Clio Didonato che nei 100 m misti ha fermato il crono sul 1.48.30 (4’ in classifica) e nei 50 m stile libero sul 43.50. Brava anche Annamaria Fazari nei 100 m dorso con il tempo 1.44.90 (4’ in classifica) e nei 50 m stile libero (41.90).

Da sx: Jacopo Daddi, Davide Carere, Diego Girasole, Thomas Arghittu, Valentino Paoletti, Andrea Merighi, Gerardo Fazari e coach Mattia Castiglioni (dietro)

La giornata di gare si è chiusa con le staffette: Fazari, Didonato, Brunet e Musso per le femmine (3.00.30) e Girasole, Arghittu, Merighi e Carere per i maschi (2.58.50).

Prossimo appuntamento per i nuotatori dell’Aosta Nuoto il 22 dicembre a Torino per la fase regionale della Coppa Caduti di Brema.