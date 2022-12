Sci: Via al 2° Top 50: a Pila 12 nazioni rappresentate

Saranno 12 le nazioni rappresentate a Pila durante la seconda edizione del Top 50, evento by invitation dedicato ai Children dello sci alpino e previsto sulle nevi valdostane il 13 e il 14 dicembre. Tra i 250 Ragazzi e Allievi al via, anche atleti di Francia, Svizzera, Croazia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Australia, Grecia, Ungheria e Austria, alcuni dei quali inseriti in un gruppo di lavoro che opera oltralpe.

Un primo grande successo per l’organizzazione che punta a internazionalizzare sempre di più questa manifestazione che rappresenta un primo confronto stagionale. Lungo l’elenco degli atleti italiani invitati che hanno aderito a Top 50 e che indosseranno i colori di circa 80 società sportive di 11 Comitati regionali.



Sarà ancora Pila (Valle d’Aosta) a ospitare la kermesse giovanile curata dallo sci club Aosta con la collaborazione e la partnership della rivista Race ski magazine. Ormai in fase di ultimazione la preparazione e l’allestimento dei pendii destinati alle gare. Pronta la “Nouva”, teatro dello slalom Ragazzi di martedì e di quello Allievi previsto per mercoledì.

Impianto di innevamento in funzione e mezzi battipista all’opera sulla pista “Leissé-Bellevue” scelta invece per i due giganti, quello under 16 (due manche per i migliori 30) del 13 dicembre e quello under 14 (manche singola) del giorno seguente. Premiazioni a Pila, giovedì nel primo pomeriggio.



Molti atleti sono ormai pronti a raggiungere la località valdostana. Come da tradizione diversi club preferiscono arrivare con uno o due giorni di anticipo per rifinire la preparazione e provare le piste. Un centinaio di concorrenti scieranno a Pila già domenica e lunedì mattina.

Il 12 pomeriggio accrediti, shooting fotografico con i giovani sciatori e, infine, la riunione dei capisquadra che alzerà ufficialmente il sipario sulla seconda edizione del Top 50, un progetto nato nel 2021 e sostenuto anche da importanti brand come PDH (Podhio), Atomic e Liski Sport Equipment.