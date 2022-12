Nuoto: I Master Saint Vincent brillano a Tortona

Mattia Castiglioni e Laura Money vincono i 100 stile per gli M30 rispettivamente con 55.97 e 1.09.11. Ottengo inoltre il 2° posto, Castiglioni nei 50 farfalla con 27.97 e Money nei 50 rana dove chiude in 40.32.

Seconde anche Annie Foretier negli M25 nei 100 MX e migliora il personale nei 100 stile chiudendo in 1.13.82 e Barbara Faccenda M50 nei 50 dorso con 43.56.

Terzo gradino del podio per Roberto Coletta negli M45 nei 50 rana con 43.60, Coletta disputa anche un ottimo 50 farfalla che chiude in 37.46, migliorando di oltre 2 secondi il personale, Alessandro Faccenda M30 migliora il personale sui 100 MX chiudendo in 1.23.66, Alessandro Damarco e Andrea Sabatini M50 ottengono buoni risultati per gli M50 nei 100 stile e 50 rana.

La staffetta 4x50 stile libero composta da Castiglioni, Sabatini, Damarco e Coletta chiude al 4° posto posto sfiorando il podio, con Castiglioni che apre con un ottimo 25.52