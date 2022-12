La Valle d'Aosta sportiva mette a disposizioni nuove guide ciclo-escursionistiche

“Sono molto soddisfatta del riscontro più che positivo – commenta FRancesca Pellizzer, presidente della Federazione ciclistica Italiana VdA – del corso per la formazione delle guide cicloturistiche sportive. È un'opportunità ulteriore per le professioni del turismo, un’occasione sempre più concreta per i nostri maestri e per gli appassionati delle due ruote. La Valle d' Aosta è stata la prima in Italia ad approvarne la legge, nel 2003, inserendo appunto i maestri di MountainBike. Al momento, le altre regioni hanno preso a modello la nostra iniziativa, e le guide in bici sono un’oggettiva realtà. Il nostro progetto è in fase evolutiva, e il corso dedicato ai Maestri di sci può sfociare nell’attività estiva, fornendo un completamento professionale. Il tutto, proponendo questo servizio, si favorisce un incremento al reparto commerciale, per esempio i noleggi di bici, le scuole dell' accompagnamento in bici e i soggiorni alberghieri”.

Mercoledì, a Fénis, riceveranno gli attestati di guida ciclo-escursiosnistica: Thierry Bianquin, Michel Bionaz, Matteo Brema, Christophe Carlin, Tony Casi, Corinne Clos, Laurent Demoz, Camilla De Pieri, Enrico Ferracina, Jenny Ferrod, Edoardo Fosseret, Nicole Gorrex, Thomas Larivière, Fabio Lavarda, Alessia Leidi, Massimiliano Leidi, Camilla Martinet, Luca Masoni, Davide Merlo, Roger Petacchi, Julien Pramotton, Stefano Raiteri, Giacomo Rey, Marco Rodoz, Desiré Rollandoz, Davide Rosset, Andrea Sciarretta, Stefano Sozzi, Yannick Tussidor, Alex Vallet, Alberto Ziccardi.

La serata è organizzata dal Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione ciclistica Italiana in collaborazione con il Progetto Formazione – Project Formation.

Corsi d’aggiornamento

Senza soluzione di continuità l’aggiornamento dei corsi d’aggiornamento dei Maestri e Tecnici della Federazione ciclistica Italiana – Valle d’Aosta. Doppia seduta, ieri, a Morgex, per l’aggiornamento dei Maestri istruttori delle categorie promozionali e Giovanissimi (TI2, seguito da quello riferito ai Tecnici allenatori della categorie agonistiche giovanili (TA2), corso che si è tenuto nella sala conferenze di Morgex.