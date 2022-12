Sci: Nel segno degli Orsenigo il primo slalom di Livigno

Primo slalom FIS NJR, questa mattina, a Livigno. Sulla pista Tagliede Li Zeta i grandi protagonisti sono stati gli Orsenigo: Giorgia Vittoria dello sci club Santa Caterina (Comitato Alpi Centrali) ha vinto la gara femminile, la prova maschile è invece andata a Pietro, che difende i colori dello sci club Gressoney Monte Rosa (Comitato Asiva). I due atleti, classe 2005, hanno vinto per la prima volta una competizione inserita nel calendario FIS.



Nella gara femminile vittoria in rimonta per Giorgia Vittoria Orsenigo; terza dopo la prima frazione, ha recuperato due posizioni andando a vincere in 1’33”56. Ha staccato di 58/100 Margherita Sala del Crammont Mont Blanc (Comitato Asiva) e di 63/100 Martina Banchi dello Ski Racing Camp (Comitato Alpi Centrali). Squalificata Sofia Parravicini (Lecco; Alpi Centrali), leader al termine della prima manche.



Terzo a metà gara, Pietro Orsenigo risale di due posizioni e vince la prova maschile in 1’30”22, a precedere di 33/110 Filippo Lettig dello sci club Gardena (Comitato Alto Adige) e di 89/100 Jacopo Claudani del Val Palot (Comitato Alpi Centrali), primo dopo la manche iniziale.



Domani è in programma la seconda gara organizzata dallo Sporting Club Livigno. Sul pendio della Li Zeta un altro slalom. Al termine le premiazioni di entrambe le giornate.

CLASSIFICA UFFICIALE