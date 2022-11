Giovedì 1 dicembre via alle iscrizioni del Cervino Matterhorn Ultra Race

Breuil-Cervinia è pronta ad aprire le piste del versante italiano e ad accogliere gli amanti dello sci e dello snowboard, mentre nell’ufficio di Cervino Sport Events si lavora già per la seconda edizione del Cervino Matterhorn Ultra Race, in programma dal 21 al 23 luglio 2023.



Giovedì 1 dicembre 2022 apriranno le iscrizioni dell’iconica gara di trail che si snoda sui sentieri italiani e svizzeri che circondano la Gran Becca, montagna simbolo dell’alpinismo. Diverse le novità, a iniziare dal chilometraggio, che sale a 173 chilometri (12.000 metri circa il dislivello positivo). Ci saranno 350 pettorali a disposizione e la partecipazione sarà libera; non sarà dunque più necessario dimostrare determinati requisiti per correre la prova regina.



Rispetto alla prima edizione, le basi vita saranno due, una a Zinal e una a Sankt Niklaus, inoltre ogni concorrente avrà due sacche per il trasporto degli indumenti che viaggeranno separate: un servizio in più messo a disposizione dagli organizzatori. Ricalcolate le barriere orarie che vengono allungate di sei ore, con partenza fissata alle 6 della mattina.



Le iscrizioni potranno essere effettuate sul portale di Wedosport; 380 euro la quota comprensiva anche della polizza assicurativa e dell’eventuale intervento dell’elisoccorso svizzero. Wild card gratuita per gli uomini che nel 2022 hanno totalizzato più di 820 punti ITRA e per le donne che ne hanno almeno 720.



Claudio Hérin, organizzatore: «Ripartiamo con rinnovato entusiasmo e con una serie di novità e migliorie, inserite dopo l’esperienza della prima edizione, servita anche per prendere le misure di un evento davvero complesso da organizzare, sia perché raggiunge quote elevate, sia perché gran parte del percorso si sviluppa sul territorio elvetico. Stiamo lavorando anche ad altre prove meno impegnative, ma ugualmente spettacolari; per certo ci sarà di nuovo una 50 chilometri».



Le iscrizioni alle altre gare apriranno indicativamente a fine gennaio 2023.

Portale iscrizioni: bit.ly/3AtHici