Golf: Coppa del Presidente e del Consiglio ha chiuso stagione agonistica Golf Club Aosta Brissogne

Sabato 19 Novembre si è svolta l’ultima gara della stagione: la Coppa del Presidente e del Consiglio del Golf Club Aosta Brissogne, gara individuale prevista su 18 buche ma giocata, a causa del freddo e del gelo, su 9 buche. Quattro le categorie dei giocatori.

Vincitore assoluto Borney Dario del circolo Aosta che si è aggiudicato la gara con 32 colpi lordi. Primo netto di prima categoria con 18 punti il giovane Federico Subet del golf Aosta Brissogne che ha preceduto Giovanni Vulcano con 16 punti e Ivo Letey, con 15 punti.

Vittoria combattuta in seconda categoria che vede in prima posizione Fabrizio Sciocchetti, in seconda Marino Palenni e in terza Fabio Perino tutti quanti con 22 punti. In terza categoria si è imposta Antonietta Mestieri con 20 punti, al secondo posto Dario Martignene con 19 punti e al terzo posto Susy Cuneaz con 18 punti. Primo netto di 4 categoria Claudia Concetta Zambon con 21 punti.

Primo premio lady a Simonetta Manotti, primo premio Seniores a Anna Perino.

Si è aggiudicato il nearest to the pin alla buca 5 con 3,80 metri Federico Subet mentre il driving contest femminile è stato vinto da Blanc Elsa e quello maschile da Marino Palenni.