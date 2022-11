Golf: Federico Subet e papà Ennio domano i green dell'Aosta Brissogne

Quattro le categorie dei giocatori. Vincitore assoluto Federico Subet del circolo Aosta Brissogne che si è aggiudicato la gara con 70 colpi lordi. Primo netto di prima categoria con 38 punti Ennio Subet che ha preceduto Emilio Bionaz e Marino Palenni, entrambi con 33 punti.

La seconda categoria vede in prima posizione Giancarlo Grange con 40 punti, in seconda Dario Comè con 38 punti e in terza posizione Anna Perino con 34 punti. In terza categoria si è imposto Cesare Celesia con 45 punti, al secondo posto Antonietta Mestieri con 36 punti e al terzo posto Marinella Bellinvia con 35 punti. Primo netto di 4 categoria Sara Anna Maria Raiteri del golf Aosta Brissogne.

Si è aggiudicato il nearest to the pin alla buca 5 con 2,28 metri Andrea Vallet. Primo premio lady a Giulia Coquillard, primo premio Seniores a Renato Rollet. Migliore tra gli Juniores Alessandro Subet.