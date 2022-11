Si riunisce ad Aosta la Giunta Nazionale CONI e Consegna Benemerenze Sportive

Il Presidente del Comitato Regionale Coni Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, si dice “molto

onorato di poter ospitare per la prima volta, nella nostra piccola regione, i lavori della

massima espressione dello sport italiano”.

Il Coni, dopo un lungo periodo che ha impedito di incontrare il territorio, ha voluto

riconoscere l’importanza delle realtà locali che da sempre sfornano delle grandi

eccellenze sportive.

Ai termini dei lavori di Giunta, alle 15, e prevista una conferenza stampa alla quale

parteciperà il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò.

A seguire, alle 16, sarà il Salone Ducale del Comune di Aosta a fare da sfondo alla

cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive conferite dal Coni nazionale in

riferimento all’attività svolta nell'anno 2020.

Le Onorificenze Sportive - ovvero le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito

Tecnico e le Medaglie al Valore Atletico - sono riconoscimenti che il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano conferisce a dirigenti, tecnici, società ed atleti per i risultati

conseguiti e per l’impegno profuso e rappresentano un modo concreto per ringraziarli

per la loro attività che ha dato lustro al movimento sportivo valdostano.

La nostra piccola Regione si è infatti sempre distinta in ambito sportivo grazie ai risultati agonistici dei suoi atleti, alla professionalità organizzativa dei dirigenti e alla capacità.



Ecco l’elenco delle Benemerenze che verranno consegnate dal presidente Giovanni

Malagò:



Palma di bronzo

Richard Pramotton (FISI)



Stella d’argento ai dirigenti

Giovanna Rabbia Piccolo (FISE)



Stella di bronzo ai dirigenti

Battista Pieiller (FISI)

Flavio Serra (FIPE)



Medaglia d’oro

Stefania Oliva (FITAV)

Simone Origone (FISI)



Medaglia d’argento

Filippo Agostinacchio (FCI)

Francesco De Fabiani (FISI)

Giuseppe Lamastra (FITRI)

Nicole Pesse (FCI)

Lorenzo Sommariva (FISI)



Medaglia di bronzo

Sofia Belingheri (FISI)

Alessandro Busca (AECI)

Eleni Pjollaj (FIJLKAM)

Francesco Zappia (FID)