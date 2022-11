Sci: A inizio dicembre la Coppa Europa di sci alpino

Santa Caterina Valfurva è meta abituale per gli agonisti di ogni livello che spesso si ritrovano in Alta Valtellina per allenarsi e gareggiare. La pista Deborah Compagnoni - che celebra la grande sciatrice del passato - è stata più volte al centro dei grandi eventi di sci alpino, con numerose tappe di Coppa del Mondo capaci di far emozionare e divertire gli appassionati.



La località valtellinese tra poco meno di un mese tornerà di nuovo protagonista, ospitando ancora una volta la Coppa Europa. Martedì 6 e mercoledì 7 dicembre sono infatti previsti due superG maschili che inaugureranno la stagione racing di Santa Caterina Valfurva, mentre l’apertura al grande pubblico è prevista già da sabato 2 dicembre.



Un’altra entusiasmante sfida per Omar Galli e Maurilio Alessi, da anni impegnati nell’organizzazione dei grandi eventi inseriti nei calendari della Federazione Internazionale Sci e Snowboard. Santa Caterina Valfurva accoglierà il circuito continentale per la quarta volta consecutiva, dopo una prima parentesi datata 2007 dedicata sia alle donne, sia agli uomini.



La tappa valtellinese sarà la seconda del calendario maschile, la prima italiana e la prima per gli specialisti della velocità. L’opening stagionale è invece previsto una settimana prima in Austria, con due giganti programmati sulle piste di Gurgl.



Il lavoro per innevare il pendio di gara è già iniziato. Qualche centimetro di neve naturale è caduto nelle scorse settimane, ora si prosegue con l’aiuto dell’impianto di innevamento, in attesa che la colonnina di mercurio faccia un altro balzo verso il basso consentendo di aumentare in modo considerevole la produzione di neve.



Intanto le squadre nazionali proseguono la preparazione sui ghiacciai di Italia e Austria, mentre le prime iscrizioni iniziano a giungere alla segreteria di Technic Ski, la società sportiva affiliata alla Fisi che organizzerà la kermesse. È ancora presto per conoscere il nome degli atleti che si sfideranno sull’impegnativo pendio valtellinese, molto dipenderà anche da quali saranno i convocati delle rispettive federazioni per le gare oltreoceano di Coppa del Mondo.



Oltre a Technic Ski, sono attivi nell’organizzazione della tappa di Coppa Europa anche Santa Caterina Impianti - con Beppe Bonseri in prima linea - e la Proloco Valfurva. A fianco dell’evento non manca il sostegno di Regione Lombardia.