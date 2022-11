A Cervinia arriva la neve

Breuil-Cervinia: La cittadella ai piedi del Cervino non ha potuto brindare alle prime storiche gare transfrontaliere della Coppa del Mondo di sci alpino, ma non ha certo perso l’entusiasmo e, con grande fiducia, guarda già alle prossime sfide. Al Matterhorn Cervino Speed Opening del prossimo anno, ma ancor prima all’ormai imminente Coppa del Mondo di snowboard cross, che per la quinta volta porterà le immagini della suggestiva località valdostana in giro per il mondo.



Le gare (femminile e maschile) sono in programma sabato 17 dicembre e saranno precedute dalle qualifiche di venerdì 16. I migliori atleti del circuito si contenderanno il successo di tappa sulla “pista 26”, che sorge ai piedi dell’iconica Gran Becca e che è stata disegnata dai tecnici della società sportiva We Snowboard Cervinia, alcuni dei quali reduci dalla straordinaria esperienza ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Le sapienti mani e le idee particolari e originali dello staff sapranno regalare ancora una volta salti, paraboliche e passaggi in grado di offrire uno spettacolo unico, in un contesto paesaggistico altrettanto unico.



Intanto la tanto attesa neve è iniziata a cadere dal cielo e a posarsi sui pendii della stazione sciistica. Nei giorni scorsi sono stati registrati circa 20 centimetri a Plan Maison e, le temperature finalmente basse, hanno inoltre consentito di mettere in funzione l’impianto di innevamento programmato.



Notizie positive per il comitato organizzatore, al lavoro ormai da qualche settimana per allestire quella che sarà la terza tappa della stagione 2022/2023 della FIS snowboard cross World Cup. Che, in realtà, è diventata la seconda dopo la cancellazione della prova di Les Deux Alpes. Apertura del circuito a Montafon nei giorni dell’Immacolata, poi subito protagonista Breuil-Cervinia, che non vede l’ora di riaccogliere atleti, allenatori e addetti ai lavori che in più di una occasione hanno mostrato apprezzamenti per la qualità della gara.



In cabina di regia la Cervinia World Cup, che organizza la gara in stretta sinergia con Cervino Spa, Consorzio Cervino Turismo e We Snowboard Cervinia; sostengono l’evento il Comune di Valtournenche e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.