Nuoto: Bene gli atelti dell'Aosta Nuoto a Genova

Per poter accedere al Trofeo di carattere nazionale, dove hanno partecipato atleti della nazionale italiana quali ad esempio Razzetti, Cocconcelli, Carraro e Mora, erano richiesti tempi limite di qualificazione; hanno potuto così presentarsi ai blocchi di partenza Lin Pigliacelli, Gaia Valenti, Corinne Désandré, Mattia Savoia, Tommaso Navarretta e Lorenzo Miserocchi.

Venerdì sono scese in acqua Pigliacelli nei 50m delfino (31.77) e nei 200 m delfino (2.32.25) e Valenti nei 100 m dorso (1.09.89) e nei 100 m stile libero nuotando il proprio migliore (1.01.22).La piscina dell’impianto della Sciorba ha ospitato la domenica gli atleti delle categorie Esordienti A e Ragazzi: per l’Aosta Nuoto Tommaso Navarretta si è confermato in splendida forma nuotando un ottimo 100 m rana in 1.08.60 che per un centesimo non gli è valso la finale del pomeriggio, mancando di solo 1 secondo e 15 il tempo di qualificazione per i Campionati italiani di categoria anche su questa distanza, dopo il bel risultato della scorsa settimana.

Attendiamo il prosieguo della stagione.

Da sn Gaia Valenti, Nicole Louvin e Lin Pigliacelli

Bene anche Miserocchi che si migliora nei 100 m delfino in 1.05.20, gara nella quale appena una settimana fa aveva nuotato 1.07.57; scende di 52 centesimi nei 100 m stile anche Savoia (58.20). Ha ben figurato anche Désandré nei 100 m stile libero (1.05.20) e nei 100 m delfino (1.13.00).

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto, la prima tappa del Grand Prix per gli atleti della categoria Esordienti A fissata per il 27 novembre. Nelle foto: da sx Gaia Valenti, Nicole Louvin e Lin Pigliacelli.da sx Corinne Désandré, Tommaso Navarretta, Lorenzo Miserocchi e Mattia Savoia.