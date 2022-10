Nuoto: Tommaso Navarretta (Aosta Nuoto) stupisce nei 200 m rana dove ferma il crono sui 2.28.77

Dopo la spumeggiante stagione passata, Nicole Louvin sarà per quest’anno tesserata con il Centro Nuoto Torino, squadra ove e s cresciuto Alessandro Miressi.

Passano di categoria e arricchiscono la squadra dei “Grandi” Corinne Désandré, Matteo Espositi e Davide Merighi e torna a nuotare Giada Bosco dopo un anno di pausa.

L’inizio della stagione lascia ben sperare Coach Edoardo Giovannetti: infatti, Tommaso Navarretta stupisce nei 200 m rana dove ferma il crono sui 2.28.77 a solo 1secondo e 16 dal tempo per i Campionati italiani di categoria di Riccione della prossima primavera; Tommaso nuota anche un bel 100 m stile scendendo sotto il minuto (59.49).

Bene anche Pietro Cerrato che infrange il muro dei 2 minuti nei 200 m stile libero (1.59.99) e che nuota un buon 800 m stile libero in 8.52.91; Mattia Savoia si migliora sia nei 50 m stile libero (26.74) sia nei 100 m stile (58.70); Davide Merighi nuota i 50m stile in 28.16.

Da citare anche Matteo Espositi che nei 100 m rana si ferma sui 1.15.14 e nei 200 m misti si migliora con 2.35.45; Lorenzo Miserocchi nuota i 100 m stile libero in 1.00.58 e i 100m farfalla in 1.07.57.Tra le ragazze da citare certamente la determinazione di Giada Bosco che dopo un anno di assenza dalle piscine torna a nuotare e timbra un 28.78 nei 50 m stile libero e 1.04.18 nei 100 m stile libero.

Corinne Désandré si cimenta nei 50 m stile (30 secondi netti), nei 100 m stile libero (1.04.82) e nei 100 m farfalla (1.12.58). Gaia Valenti scende in acqua per gli 800m stile libero (9.36.65) e per i 50m stile libero dove si migliora in 28.10.

Anche Elena Navarretta ben inizia: 100m rana nuotato in 1.22.78 e 100 m stile libero in 1.04.44.Hanno gareggiato anche Chiara Seminara, Alice Aldini, Lin Pigliacelli, Beatrice Mazzone, Elisa Foti e Denise Marroccu.Prossimo appuntamento per Pigliacelli, Valenti, Savoia, Miserocchi, Navarretta T. e Désandré il Trofeo Nico Sapio che si terrà a Genova dal 4. al 6 novembre prossimi.