Trail: Seconda edizione di All Around eMTB Bosch

Alla mezzanotte di martedì 1° novembre apriranno le iscrizioni alla seconda edizione di All Around eMTB Bosch, in programma dal 28 giugno al 2 luglio 2023.

Le novità sono tante è previsto uno sconto incredibile per i primi 20 iscritti.

Il costo sarà ridotto del 30%: 399€ per la AA200 e 199€ per la AA100.

In seguito, la promozione prevede una tariffa scontata a seconda del periodo di iscrizione: la AA200 costerà 490€ dal 1° novembre al 31 dicembre 2022, per poi salire a 570€ dal 1° gennaio al 30 marzo 2023.

Stessa formula per la AA100: costerà 290€ dal 1° novembre al 31 dicembre 2022, salendo a 350€ dal 1° gennaio al 30 marzo 2023.

Le novità per il 2023: cinque tappe e tre categorieL’esperienza della prima edizione porta in dote alcune piccole modifiche e un paio di grandi novità. La prima interessa il prologo iniziale che diventa così una vera e propria tappa, portando quindi a cinque il numero delle frazioni della gara lunga, la AA200.

Resta invariata la formula breve, su due giorni, per la AA100. La seconda grande sorpresa riguarda l’introduzione di tre differenti categorie, a seconda della preparazione e del livello tecnico degli atleti.

La categoria OPEN sarà riservata dunque ai professionisti, quella MASTER ai dilettanti mentre la terza, RANDONNÉE, sarà una corsa non competitiva a tutti gli effetti, aperta a tutti gli appassionati che vorranno affrontare un incredibile viaggio tra i sentieri più suggestivi delle Alpi.

La competizione prevede quindi due gare, come lo scorso anno. La prima comprende cinque tappe per un totale di 230 chilometri e 9.650 metri di dislivello (AA200), con partenza e arrivo nel centro storico della città di Aosta. La seconda sarà di due tappe, per 95 chilometri e un totale di 3.340 metri di dislivello (AA100), da Antey ad Aosta.Il tracciato alla scoperta della Valle d’Aosta

La competizione partirà da Piazza Chanoux, cuore della città di Aosta, e vedrà il traguardo della prima tappa a Cogne dopo la risalita a Pila grazie all’impianto a fune e l’adrenalinica discesa fino ai piedi del Gran Paradiso. Il viaggio proseguirà con una seconda tappa molto tecnica, alla conquista del Forte di Bard.

Seguirà un trasferimento meccanizzato che porterà i partecipanti a Gressoney-la-Trinité. Trascorsa la notte ai piedi del Monte Rosa, i concorrenti affronteranno la terza tappa che vedrà il passaggio dalla Val d’Ayas e arrivo ad Antey-Saint-André, con vista sul Cervino.

Qui la corsa raddoppia, con la consegna dei pettorali per la AA100, dal pomeriggio, e la partenza comune il giorno successivo per la quarta frazione, la più impegnativa e la più selvaggia di ALL AROUND eMTB Bosch, con transito attraverso lo splendido vallone di Saint-Barthélemy per concludersi in Valpelline. Infine, per la tappa conclusiva si rientra ad Aosta, pronta a celebrare i vincitori della corsa.