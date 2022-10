TUTTO PRONTO PER IL LANCIO DELLA SECONDA EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA VIRTUAL HOSTED BY BKOOL

Dopo il successo della scorsa edizione, RCS Sport ha annunciato una nuova versione virtuale della Corsa Rosa che sarà disponibile sulla piattaforma BKOOL a partire dal 24 ottobre fino a maggio 2023.



La nuova edizione del Giro d'Italia Virtual hosted by BKOOL conterà su un totale di 22 percorsi, tutte rappresentazioni virtuali di tappe registrate durante il Giro d'Italia 2022. Gli amanti del ciclismo potranno vivere in prima persona l'esperienza di correre sulle strade del Giro d'Italia grazie al concetto coinvolgente di simulazione virtuale sviluppato da BKOOL, che combina le immagini delle tappe in HD con elementi in 3D per fornire ai corridori un'esperienze ancora più realistica.



Le tappe che saranno rilasciate inizialmente quest'anno daranno l'opportunità ai corridori di pedalare lungo le strade di Budapest, provare la spettacolare scalata del Monte Etna o godere di magnifiche locations come Catania, Messina, Aprica, Sanremo e Verona. Questo è solo l'inizio! Nelle prossime settimane infatti BKOOL e RCS Sport annunceranno i nuovi percorsi. L'esperienza completa di simulazione dell'ultima edizione del Giro d'Italia conterà un totale di 22 nuovi percorsi.



Tutto ciò che serve per partecipare è un Rullo Bici Interattivo o una Smart Bike oltre all'iscrizione alla piattaforma di ciclismo indoor BKOOL che offre una prova gratuita di 30 giorni per I nuovi membri sul sito dedicato.







Oltre ad includere le tappe della Corsa Rosa, il Giro d'Italia Virtual darà l'opportunità ai partecipanti di vincere un premio. Professionisti del mondo del ciclismo ben conosciuti come Alberto Contador, Chris Froome o i corridori della Quick-Step Alpha Vinyl Team hanno già confermato la loro presenza all'evento.



Questi tipi di eventi permettono lo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della simulazione sportiva che daranno ai fans l'opportunità di vivere un'esperienza unica come allenarsi fianco a fianco ai loro idoli con i quali potranno interagire sui Social oltre a seguirli in diretta streaming.







Il Marketing Director di BKOOL, Ángel Luis Fernández, ha dichiarato: “Per noi è rassicurante vedere come la nostra tecnologia aiuti i fans a connettersi con i loro idoli, condividendo con loro una pedalata in gruppo, correndo alla loro ruota o provando a giocarsi le loro chances a sorpresa allo sprint. Allo stesso tempo I nostri ambassadors amano poter stare fianco a fianco con i loro fans su BKOOL, allenandosi insieme da casa.”



Per RCS Sport questo evento è una grande chance per far diventare sempre più accessibile a tutti I fans del ciclismo l'esperienza della Corsa Rosa. Questo è testimoniato dalle parole di Eva Visentin, Brand Marketing Manager del Giro d'Italia: “Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo felici di annunciare la seconda edizione di Giro d’Italia Virtual, in collaborazione con BKOOL. Il Giro d’Italia 2022 è stato ricco di tappe importanti che tutti gli appassionati potranno rivivere in prima persona con questa modalità innovativa. Siamo certi che mettersi alla prova su questa nuova sfida sarà entusiasmante per tutti gli amanti delle due ruote.”



Il countdown per l'evento di ciclismo virtuale più importante dell'anno è iniziato. Con l'inverno, e la conseguente chiusura della stagione ciclistica, il ciclismo virtuale propone nuove opportunità di praticare questo splendido sport anche nei prossimi mesi.