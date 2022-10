Golf: Spettacolo del Club dei Giovani nella Louisina al Circolo AostaBrissogne

Sabato 22 ottobre si è svolta la gara “IN CAMPO con il CLUB dei GIOVANI”, Louisiana a

due su 9 buche, Stableford sponsorizzata dallo studio Consulenti del lavoro Mochet

Damiana di Aosta. 14 i ragazzi in campo, ciascuno dei quali accompagnati dal genitore

golfista o da soci del circolo Aosta Brissogne che volentieri hanno dedicato il loro

pomeriggio alla festa di fine corso dell’attività giovanile.



Alta la tensione dei ragazzi e la loro voglia di vincere soprattutto per i più piccoli che

da poco si sono approcciati all’attività agonistica guidati e spronati dal responsabile

giovanile Domenico Scopacasa e dal Maestro federale David Carvallo.

Cinque le categorie.

I vincitori sono stati Alessandro Subet, Cecilia Simoncini, André

Marcoz e Emanuele Zoso.



Secondo posto per Federico Subet, Annie Comè, Jacopo Battilani, Joseph Robert

Chenal e Jaco’ Rosset.



Terza posizione per Riccardo Mazza, Anouk Costance De Franceschi Bufacchi, Cedric

Droz e Mattia Cheli.

Secondo appuntamento con Golfimpresa per il circolo Golf di Aosta Brissogne.

Quattro le coppie finaliste che parteciperanno alla Finale Nazionale la cui data e

destinazione sono ancora da definirsi. Primi lordi assoluti la coppia formata da Abram

Ennio – Vuillermoz Marino con 55 colpi lordi, prima coppia netta Domenico Scopacasa

con Renato Rollet con 52 punti lordi, seconda coppia netta Denise Scotti con Riccardo

Mazza con 52 punti netti. Prima coppia netta mista Susy Cuneaz con Fabio Junod.

Premi speciali a Federico Subet che si aggiudica il nearest to the pin con 4,86 m. e a

Perino Fabio che si aggiudica il driving contest.

Giornata speciale per la socia del circolo Grange Rosella che realizza alla buca 15 uno

spettacolare hole in one. Complimenti!





Da sinistra Ennio Abram, Domenico Scopacasa, Renato Rollet, Denise Bibiana Scotti,

Riccardo Mazza, Marino Vuillermoz, il Presidente Ennio Subet, Federico Subet